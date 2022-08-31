Михаил Горбачёв и великие вопросы современности

В ноябре 2000 года, по случаю саммита лауреатов Нобелевской премии мира, проходившего в Риме, бывший советский лидер дал интервью Радио Ватикана. Михаил Горбачёв затронул некоторые вопросы, которые и сегодня остаются весьма злободневными, такие как ядерное разоружение и списание внешнего долга развивающихся стран. Этот материал подготовил для Vatican News Алессандро Джизотти.

1 декабря 1989 года остаётся неизгладимой датой в истории XX века. Президент Советского Союза переступил порог Ватикана, чтобы встретиться с Иоанном Павлом II. Всего за три недели до этого падение Берлинской стены открыло такие горизонты мира, которые ещё за несколько месяцев до этого казались немыслимыми. Через 11 лет после того исторического момента Михаил Горбачёв вернулся, чтобы встретиться с пожилым польским Папой по случаю саммита лауреатов Нобелевской премии мира, который проходил на Капитолийском холме. Это было 13 ноября 2000 года. В тот же день в Зале Протомотека Горбачёв дал интервью Радио Ватикана, в котором говорил о некоторых вопросах, рассмотренных на саммите. Я до сих пор помню, какие эмоции вызвала у меня – несколько месяцев проработавшего на Папской радиостанции – возможность задавать вопросы через русского переводчика гиганту XX века, это ощущение мы, журналисты, обычно называем «быть лицом к лицу с историей».

Двадцать два года спустя поразительно находить в словах последнего лидера СССР обеспокоенность проблемами нашего времени, что особенно актуально, учитывая события в Украине. «На этом саммите, – подчеркнул тогда Горбачёв, – мы обсуждали различные вопросы, в том числе глобализацию. Обсуждали возможности, которые могут возникнуть в будущем, и то, каким образом можно справедливо распределить шансы глобализации». На римском саммите с тревогой обсуждался вопрос ядерного разоружения. «В настоящее время, – предупредил бывший советский президент, – происходят процессы, ведущие не к разоружению, а к опасности распространения ядерного оружия. Наконец, мы говорили о новом мировом порядке, который, по словам Святейшего Отца, должен быть ‘более стабильным, более справедливым и более человечным’».

Затем Горбачев размышлял о долгах бедных стран – теме, которая двадцать лет спустя, к сожалению, остаётся в числе нерешённых, несмотря на многочисленные призывы Римских Пап. «Лично я, – заявил Горбачёв перед микрофонами Радио Ватикана, – выступаю за списание долгов развивающихся стран. Но я подчеркиваю, что для возрождения экономики этого недостаточно, потому что нужны чётко сформулированные, комплексные меры, призванные помочь развитию этих стран». Слова великого деятеля современной истории в день его смерти уже приобретают ценность драгоценного наследия, которое не должно утратиться, но призвано приносить плоды ради более человечного будущего для всех народов Земли.