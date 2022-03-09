Львов: главы УГКЦ и РКЦ встретились с Папским представителем

Во вторник 8 марта с особой гуманитарной миссией в Украину прибыл Папский элемозинарий кардинал Конрад Краевский. Целью его визита является выражение личной близости Папы Франциска к страдающему украинскому народу. Сообщает русская служба Vatican News.

Во Львове Папского легата встретили глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук и митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий. «Кардинал Краевский рассказал о своём желании посетить украинские центры социального служения и встретиться с беженцами», – сообщает Департамент информации УГКЦ.

Во время встречи кардинал Краевский, Блаженнейший Святослав и архиепископ Мечислав имели возможность напрямую пообщаться с Папой Франциском. Папский легат рассказал Святейшему Отцу о первых впечатлениях от визита, в том числе об увиденном в Польше. Папа Франциск был уведомлён о программе визита своего посланника, которую предварительно обсудили участники встречи.

Департамент информации УГКЦ отмечает, что пребывание Папского легата на территории Украины не имеет запланированной даты завершения. Святейший Отец поручил ему быть в стране «столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить от имени Апостольского Престола сопровождение украинского народа в эти драматические моменты его истории».

«В лице легата Папа Франциск хочет засвидетельствовать своё личное присутствие», и в этом цель визита кардинала, отмечает глава УГКЦ. Подробная программа визита кардинала Конрада Краевского ещё не опубликована, однако известно, что в четверг 10 марта он посетит центры социального служения УГКЦ и примет участие в совместной молитве с представителями Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО).



На фото — кардинал Конрад Краевский, архиепископ Мечислав Мокшицкий и Блаженнейший Святослав Шевчук (Львов, 8 марта 2022 г.)