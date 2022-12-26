Лорето: как дом Девы Марии оказался в Италии?

C XIV века католики всего мира совершают паломничество к Святой Хижине в маленьком итальянском городе Лорето. За эти века среди паломников были Галилео Галилей, Моцарт, Рене Декарт, Мигель Сервантес и многие другие, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Посещали реликвию многие католические святые: Тереза из Лизьё, Людовик де Монфор, Франциск Сальский, а Карл Борромео побывал в Лорето четыре раза.

Подлинность дома Девы Марии была утверждена специальными буллами нескольких понтификов. Папа Пий V назвал победу над османами в битве при Лепанто (1571 год) результатом заступничества Богоматери Лоретанской, после чего паломничество в Лорето совершили командующие победившей Священной лиги. В 1493 году Христофор Колумб, возвращаясь из Америки, молился Деве Лоретанской о спасении от шторма. Его флот был спасен, и Колумб отправил в Лорето моряка с дарами и благодарностью. В 1655 году королева Швеции Кристина, перешедшая из лютеранства в католичество, послала в дар Деве Лоретанской свою корону и скипетр.

В 1797 году Наполеон разграбил сокровищницу Лоретанской базилики, захватив многие драгоценные дары европейской аристократии и монархов. Его войска также захватили статую Девы Марии Лоретанской, которая позже была возвращена по Толентинскому договору. Папа Франциск в 2019 году включил день Лоретанской Божией Матери (10 декабря) в календарь Римской Церкви.

Считается, что Святая Хижина – дом, некогда находившийся в Назарете, и именно там родилась, выросла и жила Дева Мария, и именно там архангел Гавриил принес ей весть о рождении Сына. По преданию, дом Богоматери чудесным образом прибыл в Лорето в декабре 1294 года – в Италию его перенесли по воздуху ангелы, спасая святыню от сарацин, отвоевывавших Святую Землю у крестоносцев.

Поверить в эту историю современному человеку трудно, однако она, в некотором смысле, подтверждается историческими свидетельствами. В 1900 году папский врач Джузеппе Лаппони нашел в ватиканских архивах документы о том, что представители знатной византийской семьи Ангелов спасли часть «дома Богоматери» от наступающей армии мусульман и переправили их в Италию. В 1985 году обнаружились новые документы, сообщающие о «святых камнях» из дома Марии в Назарете. Упоминается, что осенью 1294 года «святые камни» стали частью приданого Тамары Ангелины Комнины – дочери эпирского деспота Никифора I, когда та выходила замуж за Филиппа II Анжуйского.

Со временем нашлись и археологические подтверждения: камни в основании Святой Хижины в Лорето обработаны в технике, распространенной в средневековой Палестине, на них также были найдены надписи на греческом и иврите в той же стилистике, что и в пещере Благовещения в Назарете.

О том, что в Средние века в Святой Земле место Благовещения почиталось и что на нем была построена церковь, существует много свидетельств. Легко представить, как благочестивая традиция превратила греческую династию Ангелов в ангелов небесных.