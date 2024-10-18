Ливан: мусульманские и христианские лидеры призвали к миру

К немедленному прекращению ударов Израиля по Ливану призвали религиозные лидеры Страны Кедров, собравшиеся 16 октября в резиденции патриарха маронитской Церкви в Бкерке, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Agenzia Fides.

В саммите в Бкерке приняли участие представители всех религиозных общин Ливана: маронитский Патриарх Антиохийский Бешар Бутрос Раи, православный Патриарх Антиохийский Иоанн X, председатель Верховного синода евангелической общины Ливана и Сирии Жозеф Кассаб, иерархи других христианских Церквей, лидер друзов шейх аль-Акль Сами Аби аль-Муна, суннитский Великий муфтий Ливана Абдул Латиф Дериан, вице-президент Высшего шиитского исламского совета Али аль-Хатиб, президент алавитского исламского совета Али Каддур. Также присутствовал апостольский нунций в Ливане архиепископ Паоло Борджа.

«Наша встреча — это прежде всего послание миру, чтобы он увидел, что мы были и останемся детьми этой страны со всеми ее общинами – мусульманскими и христианскими, что мы — одна духовная семья, что наше национальное единство не омрачено никакими изъянами, — цитирует Orthodox Times Патриарха Иоанна X. — Это также послание нашему народу, чтобы все увидели, что мы едины и что нас ничто не разделяет».

Участники саммита, говорится в коммюнике по итогам встречи, совместно осудили «варварскую и жестокую агрессию», осуществленную Израилем, выразили соболезнования жертвам и попросили «Всемогущего Бога исцелить раненых и даровать им скорейшее выздоровление».

Решения для Ливана, подчеркивают лидеры религиозных общин, «не могут и не должны быть иными, кроме как всеобъемлющими национальными решениями, основанными на соблюдении Конституции Ливана, Таифского соглашения (1989), признании исключительной власти ливанского государства, его свободного выбора и его ответственности в деле защиты страны и национального суверенитета».

Вторая часть коммюнике суммирует в девяти пунктах просьбы и пожелания ливанских религиозных лидеров, которые, в первую очередь, призывают Совет Безопасности ООН «немедленно и без промедления собраться, чтобы принять решение о прекращении огня и положить конец гуманитарной катасрофе в Ливане».

Участники саммита призвали своих соотечественников отложить споры и разногласия и объединиться «ради спасения Ливана».

Религиозные лидеры также поблагодарили ливанцев за помощь беженцам, а «братские арабские и дружественные страны» – за их «политическую поддержку и материальную, медицинскую и продовольственную помощь».

Центральным пунктом в сложившейся ситуации в арабском регионе, подчеркивают участники саммита, остается палестинский вопрос.

Как отмечают наблюдатели, встреча в Бкерке имела особое значение, поскольку до последнего времени отношения между Маронитской Церковью и Хезболлой оставались достаточно напряженными.