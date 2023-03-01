Литва: традиционные конфессии получат финансовую помощь от государства

Девяти традиционным религиозным общинам Литвы на этот год из госбюджета выделено 1,687 млн евро. В прошлом году государство выделило церквам 1,597 млн евро, отмечает «Благовест-инфо» со ссылкой на новостное агентство ELTA (elta.lt).

Средства, выделяемые руководству церквей и религиозных организаций, делятся на девять частей в соответствии с количеством верующих девяти традиционных конфессий Литвы. Учитываются также каноны и уставы общин.

Большая часть этой суммы — 1,55 млн евро — выделена Конференции католических епископов Литвы. Католиками считает себя большинство населения страны.

Виленская и Литовская епархия Русской Православной Церкви получила 81,3 тыс. евро. Высшему Cтарообрядческому Cовету Литвы выделено 15,1 тыс. евро, еще 1,4 тыс. евро получила Вильнюсская староверческая религиозная община.

Евангелическо-лютеранская община получила 14,7 тыс. евро, Евангелическо-реформатская церковь — 7 тыс. евро, греко-католики — 3,6 тыс. евро.

Пяти еврейским религиозным общинам выделено 3,7 тыс. евро, четырем мусульманским общинам суннитского толка — 4,6 тыс. евро, Караимской религиозной общине Литвы — 3,2 тыс. евро.