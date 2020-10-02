Литургический комментарий к Мессе хиротонии священника Николая Дубинина в сан епископа

Чтобы пасти и всегда приумножать Народ Божий, Христос Господь установил в Своей Церкви различные служения, направленные на благо всего Тела. Ведь служители, обладающие священной властью, служат своим братьям, чтобы все те, кто принадлежит к Народу Божию и, следовательно, обладает истинным христианским достоинством, добровольно и в должном порядке стремясь к одной и той же цели, пришли ко спасению» (Догматическая конституция Lumen gentium, 18).

«Священство есть таинство, благодаря которому миссия, доверенная Христом апостолам, продолжает осуществляться в Церкви до скончания века: оно, таким образом, есть таинство апостольского служения. Апостольское служение имеет три уровня: епископский, пресвитерский и диаконский». (Катехизис Католической Церкви, 1536)

«Среди разных служений, с самого начала исполняемых в Церкви, первое место, по свидетельству Предания, занимает должность тех, кто поставлен на епископское служение через преемство, восходящее к самому началу, и является лозами апостольского семени» (Догматическая конституция Lumen gentium, 20).

«Через епископское рукоположение сообщается полнота таинства Священства, которое литургическое предание Церкви и голос Святых Отцов верно называют высшим священством, полнотой (summa) священнослужения» (там же, 21).

В воскресенье, 4 октября 2020 года, в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве во время торжественной Святой Мессы состоится епископская хиротония (рукоположение, ср. греч. χειρο-τονία) священника Николая Дубинина из Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных. Дата 4 октября выбрана не случайно – именно воскресный день в первые века Церкви, согласно Traditio Apostolica Ипполита Римского (III век), являлся днём совершения рукоположения. Помимо этого, 4 октября является днём памяти святого Франциска Ассизского – основателя Ордена, к которому принадлежит наречённый епископ.

Мессу рукоположения возглавит архиепископ Павел Пецци, который также является главным рукополагающим епископом, в сослужении с епископами Иосифом Вертом и Кириллом Климовичем, также с другими епископами и священниками, которые смогут принять участие в этом богослужении.

Древняя традиция, согласно которой в возложении рук должны участвовать по крайней мере три епископа, была закреплена уже в постановлениях Никейского собора (IV век), дойдя до наших дней (Догматическая конституция Lumen gentium, 22).

Во время входной процессии наречённого епископа сопровождают два ассистирующих пресвитера (священника) – кустод Российской Генеральной кустодии святого Франциска священник Дарий Харасимович (OFMConv) и настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы в Туле монсеньор Сергей Тимашов, вместе с которым отец Николай начинал свой путь к священству в семинарии. Отличительной чертой входной процессии этой Мессы будет внесение митры и пасторала (посоха) – литургических знаков епископского достоинства и отличия, которые будут вручены новорукоположенному епископу во время обряда хиротонии. Также во входной процессии к алтарю будет принесен сосуд со святым миром, которым будем помазана глава новорукоположенного.

Сам обряд рукоположения начинается после провозглашения Евангелия, когда всё собрание призывает Святого Духа гимном «О Сотворитель Дух, приди». Затем поместная Церковь в лице одного из ассистирующих пресвитеров – монсеньора Сергея Тимашова – просит главного рукополагающего епископа о рукоположении избранного, после чего канцлер курии зачитывает Апостольскую грамоту (mandatum apostolicum) – Папское послание, содержащее одновременно обращение и разрешение на рукоположение избранного кандидата в епископский чин. По прочтении грамоты все собрание выражает согласие с избранием епископа словами «Благодарение Богу!».

Затем главный рукополагающий епископ произносит проповедь, в которой, исходя из текстов чтений Литургии Слова, говорит клиру, народу и избранному о епископском служении.

После проповеди следуют обещания избранного, который перед лицом присутствующих епископов и христианской общины выражает волю исполнять свои обязанности согласно намерениям Христа и Церкви под властью преемника святого апостола Петра. «Желаешь ли непрестанно молить Бога всемогущего за народ святой и безукоризненно исполнять служение высшего священства? – Желаю, с помощью Божией» (Чин рукоположения).

Затем всё собрание молится Литанией всем святым, испрашивая Божьего благословения для избранного по заступничеству всех святых. В эту литанию добавлены имена святых: покровителей и духовно близких отцу Николаю (святой Станислав, святой Папа Иоанн Павел II), святых Францисканского Ордена (святые Антоний Падуанский, Бонавентура, Иосиф Купертинский, Максимилиан Мария Кольбе), святых местной Церкви и особо почитающихся в России (святые Олаф, Владимир и Ольга, Зигмунд Фелинский, Урсула Ледуховская).

Возложение рук и молитва рукоположения являются центральным моментом этого таинства. Через возложение рук епископов и молитву рукоположения избранный получает дар Святого Духа для исполнения епископского служения. Главный рукополагающий епископ, а после него и все присутствующие епископы, в тишине возлагают руки на голову избранного кандидата. Ещё в Ветхом Завете возложение рук было значимым жестом, связанным с дарованием благословения и власти согласно древнему Закону. В Новом Завете возложение рук и молитва были главными элементами поставления на церковные служения (ср. Деян 6, 6). В связи с этим святой Иоанн Златоуст утверждает: «Руки возлагает человек, но все совершает Бог, и именно Его руки касаются головы посвящаемого» (Гомилия 14 на Деяния Апостолов, 3). В уже упоминавшемся Апостольском предании Ипполита Римского Traditio Apostolica (III век) указано, что возложение рук было внешним знаком передачи священства. Папа Пий XII утвердил, что именно возложение рук является материей таинства, т. е. видимым знаком сообщаемой благодати. Возложение рук – это эпиклетический жест (лат. epiclesis, греч. ἐπίκλησις — призывание), связанный с призыванием благодати Святого Духа. Именно возложение рук дало название этому таинству – «руко-положение», «хиро-тония» (от др.-греч. χείρ — «рука» + др.-греч. τονόω — «придавать силу»).

Читаемая вслед за возложением рук молитва является формой таинства, которая придает смысл этому знаку. Центральными (относящимися к сущности таинства) словами являются следующие: «И ныне излей на этого избранного ту силу, которая от Тебя исходит, Духа владычественного, Которого Ты дал возлюбленному Сыну Твоему Иисусу Христу, Которого Он даровал святым апостолам, утвердившим Церковь во всяком месте как святилище Твоё, во хвалу и славу непреходящую имени Твоего». При этом во время чтения молитвы рукоположения над головой избранного держат раскрытую книгу Евангелия, что указывает как на действие Святого Духа в таинстве, так и на первоочередную обязанность епископа – верность проповеди Слова Божия.

После молитвы рукоположения наступают «дополнительные обряды», такие как помазание главы святым миром, вручение книги Евангелия и знаков епископского достоинства.

Помазанием святым миром главы новорукоположенного епископа выражается его особое участие в полноте священства Христа; вручением книги Евангелий – обязанность проповедования Слова Божия «со всяким долготерпением и назиданием»; передачей перстня – верность епископа Невесте Христовой – Церкви; возложением митры – стремление к достижению святости; вручением посоха (пасторала) обозначается служение управления.

Обряд рукоположения заканчивается целованием (приветствием) мира, которое новорукоположенный принимает от епископов – отныне он является их общником в епископском чине и членом Коллегии епископов. После этого новопосвященный епископ присоединяется к своим собраться в качестве первого сослужителя в священнопраздновании Евхаристии.

После этого Месса продолжается обычным образом. В Евхаристической литургии (Римский канон – I Евхаристическая молитва) упоминается новорукоположенный епископ. После Причащения новопосвященный епископ впервые, в качестве епископа, преподаёт архипастырское благословение – во время пения гимна «Тебя, Бога, хвалим» идет по церкви и благословляет народ.

Литургия Слова:

1-е чтение: Ис 61,1-3а («Господь помазал Меня благовествовать нищим, и дать им елей радости»);

Псалом П 89 (88), 21-22. 25.27 («Я обрёл Давида, раба Моего»);

2-е чтение: 2 Тим 1, 6-14 («Возгревать дар Божий, который в тебе через моё рукоположение»);

Евангелие: Ин 10, 11-16 («Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»).

Напоминаем, что в связи с сохраняющимся риском заражения коронавирусной инфекцией, вход и присутствие в храме возможны только в маске. Во время Святой Мессы приветствие мира совершается поклоном, а Святое Причастие преподается в руку.



Дмитрий Калинкин, церемониарий

Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве