Литургические указания Конференции католических епископов России на Страстную Неделю и Пасху 2021 года

В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции, в соответствии с Декретом Конгрегации Божественного культа и дисциплины Таинств от 25.03.2020 и Нотой той же Конгрегации от 17.02.2021, а также с учетом разного уровня ограничительных норм и санитарно-эпидемиологических мер в различных регионах Российской Федерации, Конференция католических епископов предписывает соблюдение следующих указаний при подготовке и праздновании литургии Страстной Недели и Пасхи в 2021 году:

• При подготовке и совершении богослужений следует соблюдать общие санитарные нормы и требования местных властей.

• Если в регионе не введен (или отменен) запрет на уличные мероприятия – разрешаются процессии вне стен храма в Вербное воскресенье, в Навечерие Пасхи и утром в Пасхальное воскресенье. Процессии внутри храма запрещены.

• Разрешается освящение воды и окропление верных. При этом не должны допускаться прикосновения к находящейся в сосуде воде и к погружаемой в нее части кропила.

• Запрещается использование воды в кропильницах, а также раздача верующим освященной воды из общих сосудов. Для раздачи верующим вода должна освящаться в плотно закрытых индивидуальных сосудах (бутылки и т.п.).

Вербное воскресенье:

Там, где нет препятствий, воспоминание Входа Господня в Иерусалим можно совершить согласно предусмотренной Римским Миссалом первой форме – с процессией (Римский Миссал, стр. 268). Если процессия вне храма невозможна или неуместна, обряды Воспоминания Входа Господня в Иерусалим совершаются по третьей форме — простой вход (Римский Миссал, стр. 275). При стечении народа с вербными или пальмовыми ветвями предстоятель может также совершить освящение ветвей (Римский Миссал, стр. 276).

Месса освящения елеев:

Месса освящения елеев совершается обычным образом под предстоятельством епископа в сослужении пресвитерия по епархиям согласно установленному расписанию.

Великий Четверг – Месса воспоминания Тайной Вечери:

• Обряд омовения ног опускается.

• Процессия с перенесением Святых Даров в конце Мессы опускается, либо совершается в краткой форме следующим образом: исполняется гимн «Возвеличим велегласно», во время которого предстоятель и литургическая служба находятся перед алтарем, а народ на своих местах; можно совершить окаждение; по окончании гимна предстоятель в сопровождении служителей кратким путем переносит Святые Дары в дарохранительницу или в «темницу».

Страстная Пятница – Литургия Воспоминания Страстей Господних:

• Всеобщая молитва. Следует включить дополнительное прошение — об охваченных эпидемией (между 9-м и 10-м прошением):

Помолимся Отцу Небесному обо всех, затронутых эпидемией, прося о ее прекращении, вверяя Ему всех заболевших, усопших, их родных и близких, медиков и волонтеров и всех, кто борется с вирусом.

Молитва в молчании. Затем священник продолжает:

Всемогущий вечный Боже, Ты – Отец милосердия, единый Податель жизни и здоровья; + услышь смиренные молитвы Своих детей, охваченных бедствием, * и по Своей неизмеримой любви возврати нам здоровье, мир и безопасность. Через Христа, Господа нашего.

• Обряд Выставления Святого Креста рекомендуется совершать по первой форме (Римский Миссал, стр. 324). При небольшом стечении народа и возможности соблюдения мер безопасности, допускается также вторая форма (Римский Миссал, там же).

• Поклонение Святому Кресту с процессией и целованием распятия не допускается. Вместо этого рекомендуется исполнить одно из песнопений поклонения Святому Кресту, во время которого предстоятель Литургии остается у Креста, а народ поклоняется Кресту, оставаясь на своих местах (стоя или на коленях).

• Там, где обычно принята процессия со Святыми Дарами ко Гробу Господню, в завершение Литургии перед Святыми Дарами совершается песнопение, обычно используемое для процессии, затем предстоятель произносит молитву (Римский Миссал, стр. 330), после чего предстоятель в сопровождении служителей кратким путем переносит Святые Дары в дарохранительницу или «гроб Господень».

Навечерие Пасхи:

• Светильничное богослужение. С учетом пастырской ситуации и санитарных норм, освящение огня и зажжение пасхала возможно как по обычной форме, так и только с участием предстоятеля и служителей. В этом случае народ собирается в храме заранее.

• Литургия крещения. Вода в купели освящается по чину. Обновление крещальных обетов совершается с окроплением народа, однако предстоятелю следует избегать прикосновений рукой к освященной воде и погружаемой в нее части кропила.

Светлое Пасхальное Воскресенье:

Месса утром. Пасхальная процессия может совершаться вне стен храма. Где нет возможности совершить такую процессию, в завершение утренней Мессы рекомендуется гимн Te Deum.