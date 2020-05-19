Литургическая память святой Фаустины Ковальской включена в общецерковный календарь

Решением Папы Франциска ватиканская Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств добавила в Общий Римский календарь факультативную литургическую память Фаустины Ковальской, апостола Божьего милосердия. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

История и миссия Фаустины Ковальской являются духовным наследием Церкви на протяжении многих лет, – с тех пор, как в 1993 году Иоанн Павел II причислил её к лику блаженных и в 2000 году провозгласил святой. Теперь же 5 октября – дата её смерти – официально стало днём её литургической памяти с включением имени святой польской монахини в Римский календарь. Это решение Папы Франциска было закреплено декретом Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств, подписанным её префектом кардиналом Робертом Сара и секретарём архиепископом Артуром Роше. Документ открывается биографией сестры Фаустины, в частности, словами о её даре постижения Божьего милосердия. «Слушая Того, Кто есть Любовь и Милосердие, она поняла, – говорится в тексте, – что никакая человеческая скудость не может сравниться с неисчерпаемым милосердием, проистекающим из сердца Христа. Таким образом она вдохновила движение, которое провозглашает Божье милосердие и взывает к нему для всего мира».

В декрете отмечается: «Папа Римский Франциск, принимая просьбы и пожелания пастырей, монашествующих и объединений верных, а также учитывая влияние духовности святой Фаустины в разных частях мира, распорядился, чтобы имя святой Марии Фаустины (Елены) Ковальской, девы, было внесено в Общий Римский календарь, а её факультативная литургическая память отмечалась всеми 5 октября». Литургическая память, подчёркивается в заключительной части документа, «должна быть включена во все календари и литургические книги для совершения Святой Мессы и Литургии часов, с использованием литургических текстов, приложенных к этому декрету: они должны быть переведены, утверждены и, после подтверждения этим департаментом, опубликованы епископскими конференциями».