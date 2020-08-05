Литовский францисканец скончался от последствий коронавирусной инфекции

В вильнюсской клинике Сантарос 4 августа скончался зараженный коронавирусом монах-францисканец из Кретинги, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ELTA. Смерть 54-летнего монаха подтвердил мэр Кретинги Антанас Кальнюс. Национальный центр общественного здоровья сообщил о подтвержденном у монаха из кретингской Богоявленской францисканской обители COVID-19 еще 7 июля. Наличие у него коронавирусной инфекции было установлено в Клайпедской университетской клинике после того, как 3 июля он вернулся на автомобиле из Чехии и почувствовал симптомы заболевания.