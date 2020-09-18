Литания Пресвятой Деве Марии Матери Слова Божия прозвучала под сводами главного храма Преображенской епархии

25 марта 2020 года на Святой Мессе торжества Благовещения в Кафедральном соборе столицы Сибири Владыка Иосиф Верт, следуя ранее принятому решению Конференции католических епископов России, провозгласил начало Года Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия.

Главные связанные с этим периодом мероприятия: паломничество копий иконы Фатимской Богородицы Матери Слова по российским католическим приходам и домам верных и углубленное молитвенное проникновение в сокровищницу Священного Писания, а его кульминацией должно стать паломничество представителей католической общины России в Святую Землю в преддверии торжества Благовещения в 2021 году.

Между тем, многие верные, вступая в Святой, посвященный Пречистой Деве Год, наверняка не могли избавиться от ощущения, что «всё не так». Время самоизоляции, закрытые храмы, богослужения онлайн, — разве так начинается событие, которое должно изменить наши сердца и приблизить к Богу!? Окончательный ответ на этот и многие другие сопутствующие вопросы еще только предстоит найти, но активный их поиск идет уже сегодня. Именно в этом контексте следует воспринимать появление новой Литании Пресвятой Деве Марии – Матери Слова Божьего, музыку к которой написала органистка и регент Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске Валерия Беляевскова. А впервые в нашей епархии исполнили ее на ступенях алтаря собора сама Валерия и настоятель храма отец Денис Марчишин.



На видео – настоятель Кафедрального собора Преображения Господня о. Денис Марчишин и регент Валерия Беляевскова исполняют музыкальную версию Литании Матери Слова:



А вот как прокомментировал основные богословские идеи и принципиальную структуру новой Литании автор ее текста, куратор мероприятий Года Пресвятой Девы Матери Слова отец Дариуш Пеляк, SVD: Кто-то спросит: зачем нужна еще одна литания? Воззвания, содержащиеся в этой литании, являются плодом размышления над «неисследимым богатством Христовым» (Еф 3,8) в жизни Пресвятой Девы Марии.

Составляя воззвания, я обратил внимание на то, что многие аспекты тайны Марии, особенно проистекающие из библейского Откровения, не нашли отражения в уже существующих литаниях.

Титул «Матерь Слова» открывает перед нами интереснейшую и глубочайшую перспективу, в которой мы видим новое содержание, а уже знакомые нам вещи предстают в новом виде. Литания разделена на 4 части:

1) Избрание Марии Матерью Слова;

2) Принятие Марией миссии стать Матерью Слова (Благовещение);

3) Земная жизнь Марии с Иисусом – Воплощенным Словом;

4) Общение Марии с явленным словом Божиим и Ее участие в истории спасения и жизни Церкви. Подбирая воззвания, я опирался, прежде всего, на библейские тексты и тексты догматов. Так эта Литания стала доказательством того, что титул «Матерь Слова» не только имеет право на существование, но и занимает важное место в христианской духовности.

Использование библейских и догматических текстов превращает литанию в своеобразный «перечень», на основе которого можно строить дальнейшие богословские обоснования почитания Матери Слова, поскольку – как и сейчас – оно нуждается в теологическом углублении.

Еще хотелось бы обратить внимание на написание ключевого понятия «слово». В одних случаях оно пишется со строчной буквы, в других – с прописной. Так мы различаем упоминание Второго Лица Пресвятой Троицы и слово, явленное в Священном Писании.



Ниже мы помещаем две ссылки на ноты и полный текст Литании Пресвятой Девы Марии Матери Слова в надежде, что эта молитва со временем обретет свое прочное место в богослужебной практике российских католических приходов:

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