Литания Пресвятой Деве Марии Матери Слова Божия прозвучала под сводами главного храма Преображенской епархии

Литания Пресвятой Деве Марии Матери Слова Божия прозвучала под сводами главного храма Преображенской епархии

Сентябрь 18, 2020

25 марта 2020 года на Святой Мессе торжества Благовещения в Кафедральном соборе столицы Сибири Владыка , следуя ранее принятому решению Конференции католических епископов России, провозгласил начало Года Пресвятой Девы Марии – Матери Слова Божия.

Главные связанные с этим периодом мероприятия: паломничество копий иконы Фатимской Богородицы Матери Слова по российским католическим приходам и домам верных и углубленное молитвенное проникновение в сокровищницу Священного Писания, а его кульминацией должно стать паломничество представителей католической общины России в Святую Землю в преддверии торжества Благовещения в 2021 году.

Между тем, многие верные, вступая в Святой, посвященный Пречистой Деве Год, наверняка не могли избавиться от ощущения, что «всё не так». Время самоизоляции, закрытые храмы, богослужения онлайн, — разве так начинается событие, которое должно изменить наши сердца и приблизить к Богу!? Окончательный ответ на этот и многие другие сопутствующие вопросы еще только предстоит найти, но активный их поиск идет уже сегодня. Именно в этом контексте следует воспринимать появление новой Литании Пресвятой Деве Марии – Матери Слова Божьего, музыку к которой написала органистка и регент Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске Валерия Беляевскова. А впервые в нашей епархии исполнили ее на ступенях алтаря собора сама Валерия и настоятель храма отец .


На видео – настоятель Кафедрального собора Преображения Господня о. Денис Марчишин и регент Валерия Беляевскова исполняют музыкальную версию Литании Матери Слова:


А вот как прокомментировал основные богословские идеи и принципиальную структуру новой Литании автор ее текста, куратор мероприятий Года Пресвятой Девы Матери Слова отец , SVD:

Кто-то спросит: зачем нужна еще одна литания? Воззвания, содержащиеся в этой литании, являются плодом размышления над «неисследимым богатством Христовым» (Еф 3,8) в жизни Пресвятой Девы Марии.
Составляя воззвания, я обратил внимание на то, что многие аспекты тайны Марии, особенно проистекающие из библейского Откровения, не нашли отражения в уже существующих литаниях.
Титул «Матерь Слова» открывает перед нами интереснейшую и глубочайшую перспективу, в которой мы видим новое содержание, а уже знакомые нам вещи предстают в новом виде.

Литания разделена на 4 части:
1) Избрание Марии Матерью Слова;
2) Принятие Марией миссии стать Матерью Слова (Благовещение);
3) Земная жизнь Марии с Иисусом – Воплощенным Словом;
4) Общение Марии с явленным словом Божиим и Ее участие в истории спасения и жизни Церкви.

Подбирая воззвания, я опирался, прежде всего, на библейские тексты и тексты догматов. Так эта Литания стала доказательством того, что титул «Матерь Слова» не только имеет право на существование, но и занимает важное место в христианской духовности.
Использование библейских и догматических текстов превращает литанию в своеобразный «перечень», на основе которого можно строить дальнейшие богословские обоснования почитания Матери Слова, поскольку – как и сейчас – оно нуждается в теологическом углублении.
Еще хотелось бы обратить внимание на написание ключевого понятия «слово». В одних случаях оно пишется со строчной буквы, в других – с прописной. Так мы различаем упоминание Второго Лица Пресвятой Троицы и слово, явленное в Священном Писании.


Ниже мы помещаем две ссылки на ноты и полный текст Литании Пресвятой Девы Марии Матери Слова в надежде, что эта молитва со временем обретет свое прочное место в богослужебной практике российских католических приходов:

***Текст***

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***Ноты***

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