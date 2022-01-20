«Левада»: 31% россиян считают, что в школе не должно быть религии

Около трети россиян убеждены, что религии не должно быть в школе, пишут «Новые известия» со ссылкой на «Новую газету». За последние семь лет нетерпимость граждан к насаждению религиозных ценностей выросла на 12 процентных пунктов. «Левада-центр» проводил соответствующий опрос в декабре 2021 года. В нем участвовали 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Как следует из результатов соцопроса, не поддерживают присутствие религии в школе 31% россиян.

«Больше половины опрошенных (56%) согласны с тем, что ученики могут по своему желанию или желанию родителей изучать в школе историю религии и основы религиозной нравственности».

Еще порядка 11% респондентов убеждены, что в средних школах нужно ввести «Закон Божий» для всех желающих.

Итоги исследования выглядят несколько парадоксальными на фоне того, что каждый второй житель страны называет себя религиозным человеком. Такая ситуация в обществе сохраняется с 2017 года.

Отвечая на вопросы, какие праздники они отмечают, 91% россиян отметили Новый год, 59% — православное Рождество, 50% — Крещение, 6% — католическое Рождество.

Сейчас, по данным «Левады», 29% россиян считают, что церковь и религиозные организации оказывают большое влияние на государственную политику в России. В феврале 2016 года так думали только 17%.