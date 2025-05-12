Лев XIV снял печати с папских покоев Апостольского дворца

Согласно сообщению пресс-службы Св. Престола, церемония снятия печатей с папских аппартаментов состоялась 11 мая 2025 года. Папа Римский Лев XIV лично совершил это официальное действие после молитвы Regina Caeli, которую он возглавил из «Лоджии блаженств» Ватиканской базилики.

На церемонии присутствовали: камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин, заместитель по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра, секретарь по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пол Ричард Галлахер и регент Папского двора монсеньор Леонардо Сапиенца.

Печати на дверях папских покоев были установлены днем ​​21 апреля 2025 года, сразу после смерти Папы Франциска. Эта процедура является частью традиционного протокола, который соблюдается после кончины понтифика.