Лев XIV снял печати с папских покоев Апостольского дворца

Лев XIV снял печати с папских покоев Апостольского дворца

Май 12, 2025

Согласно сообщению пресс-службы Св. Престола, церемония снятия печатей с папских аппартаментов состоялась 11 мая 2025 года. лично совершил это официальное действие после молитвы , которую он возглавил из «Лоджии блаженств» Ватиканской базилики.

На присутствовали: камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Джозеф Фаррелл, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин, заместитель по общим вопросам архиепископ Эдгар Пенья Парра, секретарь по связям с государствами и международными организациями архиепископа Пол Ричард Галлахер и регент Папского двора монсеньор Леонардо Сапиенца.

Печати на дверях папских покоев были установлены днем ​​21 апреля 2025 года, сразу после смерти Папы Франциска. Эта процедура является частью традиционного протокола, который соблюдается после кончины понтифика.

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