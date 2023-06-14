Лето — как повод для встречи! «Каникулы с Богом» в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)
С 9 по 12 июня подростки нашего новосибирского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отправились в небольшое путешествие — «Каникулы с Богом».
Как же хорошо встретится вновь в непринуждённой обстановке, когда лето уже набирает обороты, а жизнь в Приходах немного изменяется!
Ребята познавали и делились информацией о культуре разных континентов. Общались друг с другом, делились новостями, посещали интересные места с различными аттракционами.
Но главным источником, конечно же, была ежедневная Святая Месса.
Интересно, что в век стремительных изменений как раз именно то, что встреча проходила в размеренном темпе — без спешки, где все шло своим чередом — именно это и понравилось ребятам. Все участники остались довольны, получив заряд бодрости и энергии на ближайшее время.
Благодарим сестру Эльжбету и Викторию (нашу прихожанку, маму двух детей) за проведение и подготовку этой встречи.
Текст — Оксана Кондратьева
Фото Оксаны Кондратьевой и с. Эльжбеты Васковой, CSSE
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