Лето — как повод для встречи! «Каникулы с Богом» в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

С 9 по 12 июня подростки нашего новосибирского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отправились в небольшое путешествие — «Каникулы с Богом».

Как же хорошо встретится вновь в непринуждённой обстановке, когда лето уже набирает обороты, а жизнь в Приходах немного изменяется!

Ребята познавали и делились информацией о культуре разных континентов. Общались друг с другом, делились новостями, посещали интересные места с различными аттракционами.

Но главным источником, конечно же, была ежедневная Святая Месса.

Интересно, что в век стремительных изменений как раз именно то, что встреча проходила в размеренном темпе — без спешки, где все шло своим чередом — именно это и понравилось ребятам. Все участники остались довольны, получив заряд бодрости и энергии на ближайшее время.

Благодарим сестру Эльжбету и Викторию (нашу прихожанку, маму двух детей) за проведение и подготовку этой встречи.



Текст — Оксана Кондратьева

Фото Оксаны Кондратьевой и с. Эльжбеты Васковой, CSSE