Латвия: ежегодное празднование в Аглоне Вознесения Девы Марии объявлено событием государственного значения

Правительство Латвии решило объявить празднование в Аглоне Вознесения Девы Марии (Успения Пресвятой Богородицы), которое ежегодно отмечается с 12 по 15 августа, событием (мероприятием) государственного значения.

Руководство Римско-Католической Церкви Латвии уполномочило приход Аглонской базилики организовать празднование, участвовать в заседаниях руководящего комитета, заключать необходимые соглашения, а также принимать, использовать и отчитываться о финансировании, предоставляемом государством.

Организационный комитет разработал план проведения мероприятия государственного значения, а также план безопасности мероприятий национального значения в Аглоне на 2022 год. Он предусматривает комплекс мер и задач по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения, оказанию неотложной медицинской помощи, обеспечению пожарной безопасности и спасательных работ (в случае необходимости) и многое другое.

Основная целевая группа – члены католической конфессии, проживающие в Латвии, которых, согласно официальной информации, предоставленной Римско-Католической курией Рижской митрополии, в Латвии насчитывается около 400 тысяч.

Фестиваль в Аглоне объединяет представителей других конфессий, проживающих в Латвии, а также паломников из других стран мира, передает Благовест-инфо.

В сентябре 2018 года Богородичное святилище в Аглоне, как крупнейший паломнический центр Латвии, посетил Папа Франциск. Здесь, у подножия базилики Успения Пресвятой Богородицы Епископ Рима совершил торжественную Святую Мессу, в которой приняли участие тысячи паломников.