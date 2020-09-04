Латинская Америка: жертвами коронавируса стали сотни евангелических пасторов

Сотни евангелических пасторов в Латинской Америке стали за последние месяцы жертвами коронавируса. Одна из причин высокой смертности в том, что в евангелических общинах – несмотря на пандемию – продолжались богослужения. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

По данным Национального христианского совета Боливии, в этой стране от последствий COVID-19 скончалось не менее ста пасторов. Хотя по указу властей церкви в Боливии были закрыты, пасторы сохраняли тесный контакт с людьми, посещали больных.

По сведениям Евангелического альянса Никарагуа, объединяющего около сотни общин, жертвами коронавируса в этой центральноамериканской стране стали, начиная с марта, не менее 44 пасторов. В отличие от многих соседних стран, с наступлением эпидемии в Никарагуа не были введены строгие ограничительные меры. Но если католическая иерархия постановила закрыть церкви, то евангелические общины продолжали собираться на молитву.

Аналогичная ситуация сложилась в Бразилии, где Конференция католических епископов еще в марте постановила приостановить Мессы. В июне ограничительные меры были смягчены: верующим разрешили посещать храмы при соблюдении необходимых санитарных норм. В то же время в подавляющем большинстве евангелических церквей Бразилии богослужения не прекращались, при этом социальная дистанция и другие меры предосторожности зачастую не соблюдались.

Некоторые пасторы заявляли в своих проповедях, что коронавирус – это бич Божий, который поражает только тех, кто не имеет веры, и настаивали на необходимости собираться на общую молитву.

По данным ВОЗ на конец августа в Латинской Америке насчитывалось более 6 млн. инфицированных коронавирусом. Скончалось около 200 000 человек. На первом месте по распространению инфекции на континенте (и на втором в мире) стоит Бразилия: на 3 сентября здесь было отмечено более 4 млн. случаев инфицирования и почти 125 000 смертей.