Кустод Святой Земли о «подвешенной» ситуации в регионе

Кустод Святой Земли о. Франческо Паттон OFM в интервью миссионерскому агентству AsiaNews охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как «сюрреалистично спокойную».

Он отметил, что в регионе царит атмосфера «подвешенности»: все чувствуют, что что-то надвигается, но никто точно не знает, что готовится, когда и где произойдет.

После 10 месяцев войны в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение ХАМАС, шансы на мир или перемирие сильно уменьшились. Францисканец подчеркнул, что ситуация становится все более поляризованной, и израильское общество не в состоянии противостоять действиям радикальных еврейских группировок, оправдывающих применение силы и уморение голодом в качестве оружия против палестинцев.

Кустод выразил обеспокоенность по поводу потенциального распространения конфликта на Ливан, отметив, что большинство ливанцев не хотят войны, но некоторые группы склонны к провокациям.

Он также подчеркнул важность сохранения христианской общины на Святой Земле, отметив, что без права земельной собственности христиане вынуждены эмигрировать. В интервью фра Паттон описывает тяжелое положение христиан в секторе Газа, на Западном Берегу и в Галилее, где многие сталкиваются с безработицей и бедностью.

Несмотря на безрадостную картину, монах взывает к христианской надежде, подчеркивая, что всегда есть возможность нового начала христианства, даже если останется всего 12 человек.

В заключение кустод Святой Земли призвал мир не забывать о Ближнем Востоке как духовно — через молитву, так и практически — через политические и дипломатические усилия по прекращению войны. Он отметил необходимость политического и дипломатического решения, за которым должна последовать экономическая помощь для восстановления региона.



По материалам Vatican News