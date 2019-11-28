Культурный центр «Покровские ворота» отметил 15-летие

Торжественный вечер, посвященный 15-летию Культурного центра «Покровские ворота», состоялся 25 ноября в помещении центра на Покровке, 27 в Москве. Провел встречу его директор Жан-Франсуа Тири. На вечере демонстрировались видеофрагменты и фотографии мероприятий, интервью, встреч, проходивших в стенах культурного центра в разное время.

На вечере присутствовали посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо, советник Апостольской нунциатуры в РФ священник Петр Тарнавский. Жан-Франсуа Тири напомнил, что 15 лет назад, 19 ноября 2004 года на открытии центра также присутствовал посол Бельгии в России – Винсент Мертенс де Вильмар. Среди гостей были кардинал Поль Пупар; историк Ольга Васильева, нынешний министр образования, и преподаватель МГИМО Владимир Легойда – сегодня председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. В 2004 году на открытие центра пришли 300 человек.

«Покровка – это место, где начинается диалог», – так словами одного из своих друзей охарактеризовал деятельность центра Жан-Франсуа Тири. «Это инструмент в наших руках, с помощью которого мы можем что-то делать, но он не наш, он посвящен людям, которых мы приглашаем», – дополнил ведущий.

О том, как появились идея создания центра, рассказал его финансовый директор Виктор Папков. После «советского голодания» наступил книжный бум. В 90-е годы пошел «поток книг», еще существовала система распространения «Союз-книга», но и это время закончилось. «И когда мы нашли деньги на издание книги митрополита Антония Сурожского ‘Беседы о вере и Церкви’ 150-тысячным тиражом, эта система рухнула, – рассказал Виктор Папков. – В итоге издали тиражом 20 тысяч, и она долго расходилась». К концу 90-х годов пришло понимание, что недостаточно только издавать и распространять книги: «Стали думать, что нам делать, стали разговаривать друг с другом о вере, о жизни, о людях… У нас был хороший советчик, о. Романо Скальфи, и постепенно стало очевидно, что необходим диалог, необходима встреча». Возникла необходимость в помещении – площадке «для новых реальностей». По словам В. Папкова, два центральных момента стали «вызревать и постепенно складываться в пазл»: потребность в диалоге и потребность говорить о Христе, о Церкви, о вере, делиться опытом. Почему-то всех тянуло на Покровку. И «все сошлось на этом помещении, которое и было приобретено, чтобы его восстановить». Это был бывший особняк Боткиных, в стенах которого в советское время располагался следственный отдел НКВД, а потом жили дворники. «Оно было в ужасном состоянии, но у нас было много сил, чтобы ввязаться в это, и мы ввязались», – подытожил В. Папков.

«Мы были уверены в одном: наша вера делала нас открытыми ко всему и ко всем, согласно апостольским словам: «Вс` испытывайте, хорошего держитесь», – продолжил Жан-Франсуа Тири. «Стереотипы разрушаются на встрече» – эти слова профессора Американского университета в Каире Фарука Уаила директор Центра привел в качестве иллюстрации деятельности Центра. Сейчас в Центре проходит 200 встреч в год, его посещают 10 тысяч человек. И еще в три раза больше – смотрят на канале YouTube. Были попытки скопировать деятельность «Покровских ворот» – но копировали формы, а не стержень, который лежит в основе работы. Таким образом, подвел итог директор, всё, что мы сейчас видим, родилось от реальных встреч, которые обогатили наш Центр и сформировали его облик. Для этого «нужно смирение: жить с уверенностью, что другой – это богатство, даже если он не думает, как ты», подчеркнул Ж-Ф. Тири. В команде Культурного центра всего восемь человек. Было продемонстрировано видео – напутствие о. Романо Скальфи сотрудникам Центра, произнесенное им за восемь месяцев до кончины. В планах Культурного центра – проведение 17-18 февраля 2020 года конференции «Православие и католичество: пересечение и расхождение». В марте будущего года ожидается встреча со священником-францисканцем из Сирии о. Бахджатом.

Тему встреч продолжила сотрудник итальянского фонда «Христианская Россия» Джованна Парравичини, представив гостям автора книги об известной пианистке ХХ века Марии Юдиной – Марину Дроздову. Книга на итальянском языке «Уроки Марии Юдиной» была также представлена посетителям. Марина Дроздова, ученица Юдиной, исполнила для гостей Экспромт с вариациями Франца Шуберта.

На вечере выступила также певица Мария Батова, исполнившая «Вечерний гимн» мастера английского барокко Генри Пёрселла. Своими впечатлениями о работе центра поделились протоиерей Алексей Уминский и игумен Петр (Мещеринов). «Для нас это отдушина: есть место, где мы можем говорить свободно, и будем услышаны… Мечта отца Романо сбылась: миссия приносит свои плоды», – сказал о. Алексей, подчеркнув, что миссия в нашем понимании – это не стремиться сделать человека таким, как я, а «помочь ему стать самим собой».



Фото Ольги Хруль

Источник: Благовест-инфо