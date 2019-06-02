Кульминация Апостольского визита в Румынию: Папа Франциск возглавил служение Божественной Литургии по византийскому обряду и причислил к лику блаженных семерых греко-католических епископов

«Эти пастыри, мученики за веру, стяжали и оставили в наследство румынскому народу ценнейшее наследие, которое мы можем подытожить двумя словами: свобода и милосердие» — сказал Папа Франциск в своей проповеди в ходе Божественной Литургии, которую он возглавил в первой половине дня 2 июня с.г. в Парке Свободы города Блаж, который является центром для Румынской Греко-Католической Церкви: здесь находится резиденция ее главы — Верховного Архиепископа Фагараша и Альба-Юлии. Франциск впервые с начала своего понтификата официально служил в византийском обряде, его главным сослужителем был Верховный Архиепископ Блаженнейший Лучиан кардинал Мурешан.



После «Малого входа» состоялась церемония причисления к лику блаженных семерых греко-католических епископов, пострадавших за веру в годы коммунистического режима. Это священномученики Валериу Траян Френциу, Василе Афтение, Иоан Сучиу, Тит Ливиу Кинезу, Иоан Балан, Александру Русу и кардинал Юлиу Хоссу. Блаженнейший Лучиан обратился к Епископу Рима с просьбой провозгласить этих иерархов блаженными, постулатор их беатификационного процесса зачитал их краткие биографии, после чего Святейший Отец произнес соответствующую молитвенную формулу. Затем в храм внесли икону новых блаженных, их родственники принесли их мощи, и Блаженнейший Лучиан обратился к Епископу Рима с благодарственным словом. В конце Божественной Литургии Папа освятил вышеупомянутую икону.



Следует отметить, что прошедшая в Блаже беатификация была по-своему уникальной, ведь обычно беатификационную церемонию от имени Папы возглавляет префект Конгрегации по канонизации святых, в этот же раз ее совершил лично Святейший Отец. До сих пор такое случалось лишь трижды: 16 августа 2014 г. Папа Франциск причислил к лику блаженных корейских мучеников в ходе визита в эту страну, 19 октября 2014 г. — Папу Павла VI на площади Св. Петра в Ватикане и 8 сентября 2017 г. — одного священника и одного епископа в ходе визита в Колумбию.

Предыстория мученичества румынских греко-католических епископов такова. Несколько столетий тому назад часть православных иерархов на этих землях вошла в общение с Римским Престолом. Формально Уния была заключена в XVIII веке, когда Трансильвания, только что освобожденная от Османского ига, стала частью католической империи Габсбургов. Когда в Румынии в 1945 г. пришли к власти коммунисты, они поставили своей целью ограничить влияние Церкви на общество, причем основной удар был направлен против католиков. Закрывались монастыри и церковные школы, у Церкви была отобрана вся собственность, а в октябре 1948 г. был созван так называемый «синод» греко-католического духовенства, который, под видом «упорядочения отношений с Римом», имел своей настоящей целью разрыв с Престолом Святого Петра и присоединение к Православной Церкви. Это собрание было абсолютно неканоничным, епископы византийского обряда вообще не были на него приглашены, а многие священники покинули его, как только обнаружились подлинные цели его организаторов. Власти ответили волной арестов, первыми жертвами которых стали епископы. Служба безопасности Секуритате делала всё возможное, чтобы от греко-католиков на территории Румынии не осталось и следа. Некоторые из числа семерых причисленных к лику блаженных греко-католических епископов приняли мученическую смерть в застенках службы безопасности, другие умерли в тюрьмах и ссылках ввиду чрезмерно тяжелых условий заключения. После падения в 1989 г. режима Чаушеску греко-католики Румынии смогли выйти из подполья. В 1990 году Папа Иоанн Павел II назначил ординариев пяти воссозданных епархий. 16 декабря 2005 года Папа Бенедикт XVI предоставил Румынской Греко-Католической Церкви статус Верховного Архиепископства.



Свою проповедь Папа Франциск построил вокруг комментария к евангельскому тексту об исцелении слепорожденного (Ин 9,1-38). Святейший Отец обратил внимание на то обстоятельство, что непосредственно описанию чуда посвящено всего два стиха, а весь остальной текст повествует о спорах между фарисеями и свидетелями чудесного исцеления: «Вся сцена дискуссии отчетливо демонстрирует, насколько сложно понять поступки и приоритеты Иисуса вдруг помещающего в центр того, кто прежде был на периферии, особенно если считать, что главное в религии — это ‘Шаббат’, а не Отчая любовь, объемлющая всех людей и желающая, чтобы все люди спаслись (ср. 1 Тим 2,4)», — сказал он.



По словам Франциска, слепой был вынужден мириться не только с собственной слепотой, но и со слепотой тех, кто его окружал. Такова природа непринятия и вражды, что рождаются в сердце человека всякий раз, когда в центр ставят не личность, а «частные интересы, ярлыки, теории, отвлеченные понятия и идеологии». «Однако логика Иисуса другая, — продолжил Понтифик. — Он далек от того, чтобы скрываться в бездействии или прятаться в идеологические абстракции, Он взыскует человека с его индивидуальным выражением лица, с его ранами и его историей. Он выходит навстречу конкретному человеку, не позволяя обмануть Себя разговорами, неспособными правильно расставить приоритеты и поместить в центр то, что действительно важно».



Далее Папа подчеркнул, что Румыния претерпела тяжкий гнет коммунистического режима и идеологии, которая отнимала право на принятие решений, лишала свободы и пространства для творчества. На этом фоне светлым лучом сияет мужество семерых румынских епископов, объявленных ныне блаженными: «Перед лицом сурового притеснения со стороны режима они засвидетельствовали образцовую веру и любовь к своему народу», так что ни издевательства, ни тюремное заключение не смогли заставить их отречься от Церкви. «Эти пастыри, мученики за веру, сохранили и оставили румынскому народу драгоценное наследие, которое мы можем обобщить двумя словами: свобода и милосердие», — подчеркнул Понтифик и выразил убеждение, что пример этих блаженных очень важен сегодня, когда возникают «всё новые идеологии, которые незаметно укореняются с целью отрезать народ от его наиболее богатых культурных и религиозных традиций, когда происходит идеологическая колонизация, презирающая ценность человеческой личности, жизни, брака и семьи».



«Все вы можете стать свидетелями свободы и милосердия, способствуя торжеству братства и диалога над разделениями, приумножая Братство Крови, берущее начало в эпоху гонений, когда христиане, разделенные на протяжении предыдущей истории, заново открыли для себя свою духовную близость и солидарность», — заверил в заключение Святейший Отец.

«Я благодарю Господа за то, что Он подарил мне возможность молиться с вами и подкрепить ваши усилия на ниве евангелизации и свидетельства милосердной любви», — сказал Папа Франциск по окончании Божественной Литургии, а затем поблагодарил всех, с кем ему довелось встретиться на протяжении трех дней пребывания в Румынии, начиная с Президента страны и представителей властей, упомянув Блаженнейшего Патриарха Даниила и членов Священного Синода и закончив обращением к простым верующим, приходившим на богослужения Святейшего Отца и на встречи с ним в Бухаресте, Шумулеу-Чук, Яссах и Блаже.



«Так пусть же Пречистая Дева распрострет Свой Материнский Покров над всеми гражданами Румынии, которые на протяжении всей истории уповали на Ее заступничество. Я вверяю Ей всех вас и прошу, чтобы Она вела вас путями веры, дабы вы могли войти в будущее подлинного развития и сделать свой вклад в созидание справедливой, гармоничной и братской отчизны», — пожелал напоследок Папа Франциск, после чего начал читать богородичную молитву «Царица Небесная».

По материалам Vatican News