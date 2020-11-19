Конституционный суд РФ потребовал уточнить закон о церковной реституции
Конституционный суд обязал представителей законодательной власти России внести изменения в федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» в части, которая не регламентирует правовой режим помещений, переданных церквям. Об этом говорится в постановлении КС.
«Федеральному законодателю надлежит, исходя из предписаний Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в настоящем постановлении, принять меры по устранению выявленной неопределенности правового регулирования», — говорится в документе.
Этим же постановлением КС признал противоречащей основному закону страны пункт 1 статьи 2 данного федерального закона, так как он не позволяет однозначно решить вопрос о том, какой существует порядок передачи государственных помещений религиозным организациям, которые изначально не были предназначены для религиозных нужд и были реконструированы церквями, а также не создает механизмов защиты церкви в случае изъятия у нее такого имущества.
Согласно материалам дела, в КС обратилась община православной церкви Божией Матери Державной из Твери, которая более 20 лет занимала в городе муниципальное помещение. За это время церковь приспособила помещение под храм, однако в 2016 году власти города решили не продлевать договор безвозмездного пользования помещением с церковью. Представители церкви обратились в арбитражный суд, однако он встал на сторону властей, так как помещение изначально не было предназначено для религиозных нужд.
При этом после судебных тяжб помещение было передано властями другой церкви – в православный приход храма праведного Лазаря Тверской и Кашинской епархии Русской Православной Церкви. Изначальный пользователь помещения посчитал, это нарушает принцип равенства религиозных организаций, и обратился в КС.
КС в своем постановлении указал, что община православной церкви Божией Матери Державной после внесения изменений в федеральный закон также вправе рассчитывать на компенсацию за помещение, размер и форму которой должен определить Арбитражный суд Тверской области.
Источник: ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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