Красноярским католикам снова отказали в передаче костела

В Красноярске снова отказали в безвозмездной передаче католическому приходу Преображения Господня здания римско-католического костела на ул. Декабристов, где сейчас располагается Органный зал, передает Благовест-инфо со сылкой на сайт ДЕЛА.ru.

Решение принял Третий арбитражный апелляционный суд в ответ на жалобу прихода, которому ранее уже отказали в этой просьбе.

Католики требовали признать недействительным приказ регионального агентства госимущества, которое в мае прошлого года отказалось передавать бывшее здание храма в собственность церкви. Чиновники посчитали, что здание не является имуществом религиозного значения.

Верующие же заявляют, что костел строился на средства пожертвований именно для богослужений.

14 ноября 2018 года арбитражный суд Красноярского края уже отказал в передаче здания религиозной организации. В январе католики обжаловали решение суда, и 14 февраля Третий арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу, оставил предыдущее решение без изменения.