Ковид в Ватикане: духовных упражнений снова не будет

В этом году великопостные духовные упражнения для Римской Курии снова не будут проводиться из-за продолжающейся эпидемии COVID-19, сообщает Vatican News со ссылкой на Зал печати Святейшего Престола.

Прежде они проходили в Доме Божественного учителя в городе Аричча близ Рима.

Святейший Отец попросил кардиналов, проживающих в Риме, глав ватиканских ведомств и предстоятелей Курии позаботиться о духовных упражнениях в частном порядке, уединившись для молитвы с воскресенья 6 по пятницу 11 марта.

В указанную неделю будут приостановлены все встречи Святейшего Отца, включая общую аудиенцию в среду 9 марта.