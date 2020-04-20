КОВИД-19: вакцина не должна представлять этических проблем

Во всём мире продолжаются поиски вакцины против нового коронавируса, но не все они этически приемлемы: так, одна из крупных фармацевтических компаний США, заключивших контракт с Минздравом страны, проводит испытания вакцины, произведенной с использованием клеток абортированных детей. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Епископы США обратились к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов с призывом обеспечить соблюдение этических принципов, так чтобы «ни один американец не был вынужден выбирать между прививкой против потенциально смертельной болезни и собственной совестью».

«Мы убежденно поддерживаем, – заявили епископы, – усилия по скорейшему созданию эффективной, безопасной и доступной для всех вакцины, но с той же убежденностью призываем федеральное правительство гарантировать при создании этой вакцины соблюдение основного и важнейшего нравственного принципа: человеческая жизнь священна и не должна использоваться ни при каких обстоятельствах».

«К счастью, – пишут американские иерархи, – для создания вакцины против КОВИД-19 нет никакой необходимости использовать клеточные линии, проблематичные с этической точки зрения».