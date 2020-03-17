Коронавирус: Сенегал стал первой страной в Африке, где отменены богослужения

Сенегал стал первой страной в Африке, где из-за угрозы коронавируса отменены или перенесены на более поздние сроки богослужения в католических храмах и другие религиозные мероприятия. Об этом церковные власти объявили 14 марта. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Пандемия новой болезни настигла Африку две недели назад, и сегодня инфицированные есть практически во всех странах. По данным Всемирной организации здравоохранения на континенте зафиксировано 280 случаев заболевания, в том числе 7 с летальным исходом. Больше всего заболевших – в Египте (109), ЮАР (38) и Сенегале (22). Пред лицом эпидемии власти Сенегала приняли ряд серьезных мер – в том числе запрет на проведение любых публичных мероприятий в течение месяца, закрытие школ и университетов начиная с 16 марта, отмена христианских и мусульманских паломничеств, отмена мероприятий в связи с национальным праздником 4 апреля.

Католическая Церковь предприняла первые шаги по противодействию распространению вируса даже раньше, чем правительство: 9 марта было объявлено, что в храмах – вплоть до новых распоряжений – отменяется «целование мира». Причастие теперь преподается в руки прихожан. Пока что Сенегал остается единственной африканской страной, в которой Церковь пошла на конкретные меры по обузданию эпидемии.

Конференция католических епископов ЮАР призвала верующих спрашивать у епархиального начальства, какие предосторожности проявлять во время Месс. Председатель Конференции епископ Ситембеле Сипука попросил своих собратьев дать директивы в этом направлении. В Нигерии архиепископ столичного города Абуджа Игнатиус Каигама призвал население быть в высшей степени готовности в связи с распространением заболевания. Он заверил, что Католическая Церковь продолжит молиться о скорейшем окончании эпидемии, и выразил надежду, что вскоре будет найдено эффективное лекарство.

Строгие меры по противодействию вирусу были приняты и в ряде мусульманских стран Африки. Так, в Тунисе премьер-министр Эльес Фахфах заявил о немедленном прекращении, начиная с 13 марта, молитв в мечетях. Верующих попросили совершать омовения дома и обзавестись собственными молитвенными ковриками. В Тунисе отмечен 21 случай заражения новой болезнью.