Королю Иордании будет вручена премия «Светильник Святого Франциска»

Королю Иордании Абдалле II будет вручена премия «Светильник Святого Франциска» за 2019 год, сообщает сайт монарха из династии Хашимитов. Награда, учрежденная францисканцами из Ассизи, присуждается ежегодно лицам, внесшим значительный вклад в дело мира.

29 марта Абдалла II и королева Рания прибудут в Ассизи на церемонию награждения. Премия была присуждена королю «за большой вклад в продвижение прав человека, в установление гармонии и мира на Ближнем Востоке и во всём мире, а также за ту помощь, которую Иордания оказывает беженцам». В церемонии примут участие премьер-министр Италии Джузеппе Конте и канцлер Германии Ангела Меркель, ставшая лауреатом премии за 2018 год. Среди лауреатов премии, учрежденной в 1981 году, – Далай-лама, Михаил Горбачев, Махмуд Аббас, Мать Тереза, Папа Франциск.

В этом году францисканцы отмечают 800 лет со дня встречи св. Франциска и мусульманского правителя султана Малика аль-Камиля. Состоявшаяся в разгар крестовых походов, эта беседа считается многими первым шагом в исламо-христианском диалоге.

Источник: Благовест-инфо