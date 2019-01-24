Копты собирают подписи в благодарность полицейскому-мусульманину, погибшему в канун Рождества

Христиане Египта и других стран подписывают письмо, адресованное родным и близким полицейского-мусульманина, спасшего сотни прихожан церкви в Египте ценой собственной жизни.

Майор Мустафа Абид погиб при исполнении 5 января, когда вместе с другими офицерами предпринимал меры по обезвреживанию взрывного устройства на крыше коптской христианской церкви. Трагедия произошла за день до кануна коптского Рождества, и сотни христиан, включая детей, могли погибнуть от теракта, если бы не действия майора Абида и его сослуживцев, сообщает Седмица.ру со ссылкой на Christian Post.

«Подписывая это письмо, я хочу выразить наивысшую похвалу, глубочайшую благодарность и искреннюю симпатию по поводу ваших ранений и потерь, произошедших во время несения службы 5 января, — говорится в письме раненым офицерам и семье погибшего майора, подготовленном правозащитной организацией International Christian Concern. — Благодаря вашим действиям сотни египетских мужчин, женщин и детей не погибли несправедливой смертью при атаке».