Коптский Патриарх совершит литургию в базилике Святого Иоанна Латеранского в Ватикане

Патриарх Коптской Церкви совершит литургию в папской базилике Святого Иоанна Латеранского. Богослужение на арабском языке состоится вечером в субботу 29 апреля, передает Global Orthodox со ссылкой на CNA. Ожидается, что на литургию придут до 3000 верующих Коптской Церкви, живущих в Италии.

Патриарх Тавадрос II также посетит Ватикан и встретится с Папой Франциском. В ходе встречи они обсудят улучшение отношений между двумя церквами и поддержку христиан на Ближнем Востоке, где коптская церковь имеет значительное присутствие.

Латеранская базилика — самый высокий в Ватикане и один из старейших христианских храмов в мире. Православное богослужение пройдет здесь впервые.

Это событие станет продолжением диалога между Коптской Церковью и Католической Церковью, который начался в 1973 году. Две Церкви признают таинства друг друга, но не имеют литургического общения. Поэтому в базилике Патриарх Тавадрос будет служить у специально построенного алтаря, а не у главного алтаря храма, подчеркнули в пресс-службе Ватикана.

Коптская Церковь одна из Древних Восточных Церквей. Она отвергла Халкидонский собор 451 года, а ее последователи исторически считаются монофизитами — теми, кто верит, что Христос имеет только одну природу.

В 1973 году Папа Павел VI вошел в историю, когда пригласил Коптского Патриарха Шенуду в Рим, и они подписали совместную декларацию, признающую их общую веру в Иисуса Христа, «совершенного Бога в отношении Его божественности, совершенного человека в отношении его человечества».

Встреча Папы Франциска с Тавадросом II в 2013 году стала первым за 40 лет визитом Коптского Патриарха в Рим. Франциск также встречался с Тавадросом II во время своего визита в Каир в 2017 году.