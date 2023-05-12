Коптские новомученики внесены в Римский мартиролог

11 мая Папа Франциск принял на частной аудиенции Патриарха Коптской Православной Церкви Тавадроса II, который преподнёс в дар Святейшему Отцу реликвии коптских новомучеников, казнённых в Ливии 15 февраля 2015 года. Передает Vatican News.

«Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оный!». Такими словами пятьдесят лет назад Папа Павел VI приветствовал в Ватикане Патриарха Александрийского Шенуду III, напомнил Святейший Отец, обращаясь к коптскому иерарху. В экуменическом путешествии важно всегда смотреть в будущее; с нетерпением и горячим желанием единства мы должны постоянно спрашивать себя: «Сколько нам осталось пройти?». Необходимо также помнить о пройденном пути, отметил Папа, упомянув исторический визит Патриарха Шенуды III в Рим в мае 1963 года, а также создание Совместной международной комиссии между Католической Церковью и Коптской Церковью, которая в 1979 году опубликовала новаторские принципы межцерковного единства.

«Встреча наших великих предшественников не перестаёт приносить плоды для наших Церквей на пути к полному общению», – сказал Папа, отметив, что мученики являются важными спутниками, которые свидетельствуют, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15,13). Папа Франциск поблагодарил Папу Тавадроса за драгоценный дар реликвий новомучеников: они были крещены «не только водой и Духом Святым, но и кровью, которая является семенем единства для всех последователей Христа», – подчеркнул Святейший Отец и заявил, что эти 21 египетский мученик будут включены в Римский мартиролог в качестве знака духовного общения, связующего Католическую и Коптскую Церкви.

«Пусть молитвы коптских новомучеников, соединённые с молитвами Богоматери, и далее укрепляют дружбу наших Церквей, вплоть до того благословенного дня, когда мы сможем вместе священнодействовать у одного алтаря и причащаться единого Тела и Крови Спасителя, ‘да уверует мир’ (Ин 17,21)», – пожелал Папа Франциск и со своей стороны преподнёс в дар коптскому Патриарху реликвии святой Екатерины Александрийской.