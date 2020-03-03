Константинопольский Патриарх Варфоломей отметил 80-летие

Патриарху Константинопольскому Варфоломею исполнилось 29 февраля 80 лет, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

Будущий Патриарх, в миру – Димитриос Архондонис, родился в 1940 году на острове Имврос (современное турецкое название – Гёкчеада́) в Эгейском море. Учился в греческой школе Зографион в Стамбуле и Халкинской богословской школе на острове Халки. В 1961 г. был рукоположен во диакона, после чего два года служил в турецкой армии. Продолжил обучение в Папском Восточном институте в Риме, Экуменическом институте Боссэ (Швейцария) и Мюнхенском университете, защитив докторскую диссертацию по каноническому праву. Вернулся в Стамбул в 1968 г. и стал преподавателем Халкинской школы, а в 1969 г. Патриарх Афинагор возвел его в сан пресвитера. С 1972 – управляющий Патриаршим кабинетом Вселенского Патриархата. В 1973 г. был хиротонисан во епископа и поставлен митрополитом Филадельфийским (современный турецкий город Алашехир), а в 1990 г. – митрополитом Халкидонским. В октябре 1991 г. был избран Предстоятелем Константинопольской Церкви, а 2 ноября того же года состоялась его интронизация в качестве 270-ого Архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского Патриарха.



Патриарх Варфоломей известен активным участием в экуменическом и межрелигиозном диалоге. В марте 2013 г. он был гостем на инаугурации Папы Франциска в Риме, став первым православным Патриархом, посетившим Папскую инаугурацию со времени разделения Церквей в 1054 году. Патриарх неоднократно встречался с Папой Иоанном Павлом II и его преемником – Бенедиктом XVI, который посетил Стамбул в 2006 году. Вместе с Папой Франциском Варфоломей I совершил поездку в Иерусалим в 2014 году, в 50-летие исторической встречи Патриарха Афинагора и Папы Павла VI. В июне прошлого года Папа Франциск передал в дар Патриарху Варфоломею несколько фрагментов мощей святого апостола Петра.

Варфоломей I патронирует и инициирует многочисленные мероприятия по защите окружающей среды, за что в прессе его часто называют «зеленым патриархом». Патриарх – гражданин Турции и сторонник европейской интеграции страны. Он выступал с критикой турецких властей, по решению которых Халкинская семинария остается закрытой с 1971 года. Анкара также не признает за Варфоломеем титул «Вселенский Патриарх», считая его лишь первоиерархом православной общины Турции. В интервью в 2006 году Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что никогда не откажется от титула, который архиепископ Константинополя носит с VI века.

По инициативе Патриарха Варфоломея в июне 2016 года в Греции, на острове Крит, состоялся Всеправославный собор, на который были приглашены предстоятели всех 14 общепризнанных Поместных Православных Церквей, однако предстоятели Антиохийской, Грузинской, Болгарской и Русской Православной Церквей от участия в соборе отказались.



В патриаршество Варфоломея I не раз обострялись отношения между Константинопольской и Русской Православной Церквами: в 1996 году Вселенский Патриархат учредил в Эстонии параллельную Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата автономную Церковь под эгидой Константинополя. Это привело к временному прекращению евхаристического общения между Москвой и Фанаром (резиденция Константинопольских Патриархов в Стамбуле – ред.), однако затем сторонам удалось прийти к компромиссу. Новый виток конфронтации в 2006 году был вызван ситуацией вокруг Сурожской епархии РПЦ в Британии, когда управляющий епархией епископ Василий (Осборн) перешел под омофор Константинополя вместе со значительной частью приходов и верующих. Избрание Патриарха Кирилла и его визит в Стамбул в 2009 году ознаменовали потепление в отношениях, и в 2010 году Патриарх Варфоломей I побывал в Москве с ответным визитом.



В 2018 году Синод Константинопольского Патриархата принял решение «приступить к предпринятию шагов, потребных для дарования автокефалии православным христианам Украины». В августе того же года Патриарх Кирилл побывал в Фанаре и провел переговоры с Патриархом Варфоломеем, однако стороны не нашли взаимопонимания по украинскому вопросу. 11 октября 2018 года Синод Константинопольского Патриархата подтвердил, что приступает к предоставлению автокефалии Церкви Украины, восстановил ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, восстановил в епископском и священническом достоинстве Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, заявил, что паства УПЦ КП и УАПЦ восстановлена в общении с Церковью, а также отменил Синодальное письмо 1686 года, в соответствии с которым Патриарх Московский имел право поставлять митрополита Киевского. Через четыре дня после этого, 15 октября 2018 года, на заседании Синода РПЦ в Минске было принято решение о разрыве евхаристического общения с Константинополем. Разрыв сохраняется по сей день.

15 декабря на «Объединительном соборе» в Киеве была создана Православная Церковь Украины, в состав которой вошли клирики двух церковных структур, ранее не признававшихся каноническими. 5 января Патриарх Варфоломей подписал и вручил главе ПЦУ митрополиту Епифанию (Думенко) Томос об автокефалии.