Конференция ООН не пришла к соглашению по автономному оружию

На VI конференции ООН, проходившей в Женеве с 13 по 17 декабря, не удалось достичь соглашения о принятии закона в отношении смертоносных автономных систем оружия («роботов-убийц»), который бы устанавливал приоритет контроля со стороны человека, а не искусственного интеллекта.

Шестая конференция ООН по рассмотрению действия Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия завершилась без достижения соглашения. Одной из целей встречи было признание необходимости чётких правил и моральных принципов для контроля со стороны человека над использованием смертоносных автономных систем оружия. Участники встречи также ставили перед собой цель начать переговоры по юридически обязывающему документу. В итоге конференция завершилась поручением «рассмотреть предложения», разработать возможные меры «с учётом существующих протоколов» и отложить всё до новых обсуждений в 2022 году.

Полностью автономное оружие управляется сенсорами и программным обеспечением, а также используются такие новые технологии, как искусственный интеллект и распознавание лиц: в частности, ими оснащены танки, подводные лодки, роботы и беспилотники, поражающие цель без участия человека. В докладе ООН, опубликованном в марте 2021 года, отмечалось, что первая автономная атака беспилотников произошла в Ливии. Некоторые страны, включая США и Россию, вкладывают значительные средства в разработку такого оружия. В целом, военные расходы на глобальном уровне говорят сами за себя: с 2000 года они удвоились, достигнув почти двух тысяч миллиардов долларов в год.

После чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 12 декабря Папа Франциск сказал, что он опечален статистикой оборота оружия, согласно которой в прошлом году было произведено больше оружия, чем годом ранее: «Оружие не может быть выходом». «Война, – пишет Святейший Отец в энциклике Fratelli tutti, – это провал политики и человечности, позорная капитуляция, поражение перед лицом сил зла».

Системы вооружений, особенно автономные, поднимают моральные и этические вопросы. По мнению Святейшего Престола, «крайне важно обеспечить адекватный, значимый и последовательный человеческий надзор», поскольку только люди «способны видеть результаты своих действий и понимать связь между причиной и следствием». На встрече в Женеве Святейший Престол подтвердил необходимость приложить все усилия «для всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным международным контролем».

По словам монсеньора Джона Путцера, ответственного по делам Постоянной миссии Святейшего Престола при ООН, приоритетной миссией является «продолжение кодификации и прогрессивного развития норм международного права, применимых в вооружённых конфликтах». Необходимо изменить курс в сторону совместного использования искусственного интеллекта государствами в исключительно мирных, а не военных целях. Поэтому Святейший Престол призывает страны рассмотреть вопрос о создании международной организации по искусственному интеллекту, чтобы гарантировать право всех государств на участие «в широком обмене научно-технической информацией в мирных целях и на общее благо всей человеческой семьи», особенно в нынешнее время пандемии.

Шестая конференция по рассмотрению действия Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия не привела к соглашению, но открыла путь для размышлений и дискуссий. Государства договорились продолжить ещё на один год работу над законопроектом о новых технологиях в области смертоносных автономных систем вооружений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш попросил страны представить «амбициозный план» по разработке новых правил. Австрия и Новая Зеландия предложили, в частности, создать международный закон для урегулирования автономного оружия. Многие страны выразили разочарование тем, что на конференции в Женеве не было достигнуто никакого соглашения. «В настоящее время темпы технического развития рискуют опередить наши рассуждения», – заявил посол Швейцарии Феликс Бауманн.

Многие неправительственные организации, работающие на этом фронте, также выразили своё сожаление и призвали участников переговоров начать работу над международным договором для установления новых юридически обязывающих правил. «Это действительно упущенная возможность», – отметил научный советник Международного комитета Красного Креста Нил Дэвисон.

Коалиция «Остановим роботов-убийц» («Stop Killer Robots») выразила разочарование, заявив, что несколько государств, в частности США и Россия, помешали большинству стран воспользоваться этой «исторической возможностью»; коалиция также подтвердила свою готовность и «дальше отвергать цифровую дегуманизацию и работать с государствами, чтобы обеспечить мир, в котором технологии развиваются и используются для содействия миру, справедливости, правам человека, равенству и уважению закона».



Источник: Vatican News