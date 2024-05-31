Кардинал Паролин: разрешение на удары по России оружием НАТО может привести к «неконтролируемой эскалации»

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил глубокую озабоченность перспективой использования поставляемого НАТО Украине оружия для ударов по территории РФ. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

«Думаю, это должно беспокоить любого человека, которому дорог наш мир. Это может привести к эскалации, которую никто больше не сможет контролировать. Это очень тревожная перспектива», — сказал кардинал Паролин.

Иерарх напомнил, что Святейший Престол старается способствовать поиску точек соприкосновения противоборствующих сторон путем гуманитарных инициатив. «Мы заняты возвращением украинских детей на родину, этот механизм наладил кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Киеве и в Москве, и он приносит свои плоды. Другого пространства для действия нет», — добавил кардинал.

Папа Римский Франциск многократно призывал к миру на Украине. Глава Католической Церкви часто говорит, что на войнах зарабатывают торговцы оружием, которых он называет «продавцами смерти».