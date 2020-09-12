Композитору Арво Пярту исполнилось 85 лет

Эстонский композитор Арво Пярт сегодня празднует юбилей – 85 лет. В музыкальную историю он вошел как создатель авторского стиля tintinnabuli, в котором сочетаются приемы минимализма и литургической музыки эпохи Возрождения. Его произведения считают одними из наиболее часто исполняемых в мире, сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на телеканал «Культура».

Пярт родился в 1935 году на севере Эстонии, в городке Пайде. Он окончил Таллинскую государственную консерваторию по классу композиции. В начале творческого пути Пярт много экспериментировал, прибегал к находкам композиторов-модернистов. В 1960-х годах он считался одним из ведущих музыкальных авангардистов на территории Эстонии и всего Советского Союза. В 1970-е годы он находит новый выразительный язык, который назвал tintinnabuli (от лат. – «колокольчик»). В нем Пярт написал знаковые сочинения – «Кантус памяти Бриттена», «Зеркало в зеркале» и «Табула Раса», вошедшие в золотой фонд мировой музыки ХХ века. Музыка Пярта также украсила множество кинофильмов. В их числе – знаменитое «Покаяние» Тенгиза Абуладзе и фильм Андрея Звягинцева «Изгнание».

Арво Пярт – академик АН Эстонии, почетный член Шведской музыкальной академии, почетный член Американской академии искусств и литературы, член Ордена Святого Апостола Андрея. В 2011 году Папа Римский Бенедикт XVI включил Арво Пярта в состав Папского Совета по культуре. В 2017 году Арво Пярт был удостоен Премии Ратцингера, которую ему вручил Папа Римский Франциск в Клементийском зале Апостольского дворца Ватикана. В ходе церемонии награждения юный солист из Академии Святой Цецилии исполнил «Отче наш» Арво Пярта, который аккомпанировал на фортепиано, принадлежавшем Бенедикту XVI.

Музыка Арво Пярта «рождается из тишины и молитвы», отмечал митрополит Иларион (Алфеев) на открытии Рождественского фестиваля духовной музыки в Москве в 2019 году.