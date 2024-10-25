Комиссия по связям с иудаизмом отмечает своё 50-летие

Комиссия по связям с иудаизмом отмечает своё 50-летие

Октябрь 25, 2024

В этом году отмечается пятидесятилетие Комиссии по религиозным связям с иудаизмом, учрежденной Папой Павлом VI 22 октября 1974 года, сообщает Vatican News.

Комиссия была включена в состав Секретариата по содействию христианскому единству. Таким образом началась новая эпоха диалога между евреями и христианами, всецело обновленного после Второго Ватиканского собора. Именно на Соборе тема взаимоотношений между Католической Церковью и еврейским народом был предметом жарких дискуссий, сосредоточенных на важности наследия еврейского народа для жизни Церкви и его связи с экуменическим путем, на фоне трагедии , масштабы которой тогда мир только начинал осознавать.

Дебаты на эту тему начались еще на этапе подготовки Собора, когда Папа решил поручить Секретариату по содействию христианскому единству разработку текста о еврейском народе. Текст должен был обсуждаться на Соборе, но он так и не попал в руки Отцов Собора. Тем не менее дальнейшие события привели к созданию декларации , содержащей параграф об иудаизме. Включение его в документ об нехристианских религиях способствовало идее о диалоге между евреями и христианами как части межрелигиозного диалога. Однако по решению Папы Павла VI был выбран иной путь: создание Комиссии по религиозным связям с иудаизмом в лоне куриального ведомства по продвижению христианского единства, то есть диалог с евреями был помещен в контекст экуменических, а не межрелигиозных связей. Вскоре Комиссия опубликовала первый документ — «Ориентиры и рекомендации для применения соборной декларации », нацеленный на восполнение пробелов в изучении духовного наследия иудаизма и преодоление невежества в отношении к евреям. За этим документом последовали еще три: в 1985 году — «Пособия для корректной презентации евреев и иудаизма в проповеди и катехизации Католической Церкви»; в 1998 году – «Мы помним: размышления о Шоа»; и в 2015-м – «Ибо дары и призвание Божие непреложны».

Все эти четыре документа по сей день сохраняют свою актуальность и требуют дальнейшего изучения и распространения на всех уровнях Католической Церкви, с особым вниманием на следующие аспекты: соотношение между Ветхим и Новым заветами, между универсальностью спасения в Иисусе Христе и убежденностью, что Божий завет с Израилем никогда не был отозван; задачи евангелизации Церкви в отношении иудаизма.


На фото — Синагога в центре Рима

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