Комиссия по связям с иудаизмом отмечает своё 50-летие

В этом году отмечается пятидесятилетие Комиссии по религиозным связям с иудаизмом, учрежденной Папой Павлом VI 22 октября 1974 года, сообщает Vatican News.

Комиссия была включена в состав Секретариата по содействию христианскому единству. Таким образом началась новая эпоха диалога между евреями и христианами, всецело обновленного после Второго Ватиканского собора. Именно на Соборе тема взаимоотношений между Католической Церковью и еврейским народом был предметом жарких дискуссий, сосредоточенных на важности наследия еврейского народа для жизни Церкви и его связи с экуменическим путем, на фоне трагедии Шоа, масштабы которой тогда мир только начинал осознавать.

Дебаты на эту тему начались еще на этапе подготовки Собора, когда Папа Иоанн XXIII решил поручить Секретариату по содействию христианскому единству разработку текста о еврейском народе. Текст должен был обсуждаться на Соборе, но он так и не попал в руки Отцов Собора. Тем не менее дальнейшие события привели к созданию декларации Nostra Aetate, содержащей параграф об иудаизме. Включение его в документ об нехристианских религиях способствовало идее о диалоге между евреями и христианами как части межрелигиозного диалога. Однако по решению Папы Павла VI был выбран иной путь: создание Комиссии по религиозным связям с иудаизмом в лоне куриального ведомства по продвижению христианского единства, то есть диалог с евреями был помещен в контекст экуменических, а не межрелигиозных связей. Вскоре Комиссия опубликовала первый документ — «Ориентиры и рекомендации для применения соборной декларации Nostra Aetate», нацеленный на восполнение пробелов в изучении духовного наследия иудаизма и преодоление невежества в отношении к евреям. За этим документом последовали еще три: в 1985 году — «Пособия для корректной презентации евреев и иудаизма в проповеди и катехизации Католической Церкви»; в 1998 году – «Мы помним: размышления о Шоа»; и в 2015-м – «Ибо дары и призвание Божие непреложны».

Все эти четыре документа по сей день сохраняют свою актуальность и требуют дальнейшего изучения и распространения на всех уровнях Католической Церкви, с особым вниманием на следующие аспекты: соотношение между Ветхим и Новым заветами, между универсальностью спасения в Иисусе Христе и убежденностью, что Божий завет с Израилем никогда не был отозван; задачи евангелизации Церкви в отношении иудаизма.



На фото — Синагога в центре Рима