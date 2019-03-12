Количество католиков в мире возрастает

Численность католиков на земле продолжала увеличиваться в течение 2017 года, сообщила на прошлой неделе пресс-служба Ватикана в ходе презентации нового статистического Ежегодника Католической Церкви.

По данным на конец 2017 года, в мире насчитывалось 1,3 млрд. католиков при общем населении планеты 7,4 млрд. человек. Таким образом, католики составили 17,7% мирового населения, что на 1% больше, чем в декабре 2016 г. Наиболее заметный рост католического населения отмечался в Африке – 2,5% и Азии – 1,5%. В Америке эта цифра равняется 0,96%, тогда как в Европе приблизилась к нулю и составляет 0,1%.

Также увеличилось число представителей «апостольских сил» – священнослужителей, монашествующих, активистов из числа мирян. Оно составило 4 666 073 человека, что на 0,5% больше, чем годом ранее. При этом в Католической Церкви стало на 387 священников меньше – в декабре 2017 г. их было 414 582. Семинаристов тоже стало несколько меньше – 115 328 человек по сравнению с 116 160 в 2016 г. Напротив, количество епископов, постоянных диаконов, миссионеров-мирян и катехизаторов возросло.

48,5% членов Католической Церкви проживают в Америке, 21,8% – в Европе, 17,8% – в Африке, 11,1% в Азии и 0,8% – в Океании. Католики составляют 39,7% населения Европы, 24,7% населения Северной Америки, 19,2% Африки и 3,3% Азии. Самую большую долю населения католики составляют в Латинской (Центральной и Южной) Америке – 85%.

В течение 2017 года были учреждены четыре новые епархии, одна епархия была повышена до уровня митрополии, четыре апостольских экзархата получили статус епархий, также одна апостольская администратура была преобразована в полноценную епархию.

Источник: Благовест-инфо