Кодекс канонического права КЦ впервые издан на белорусском языке

Кодекс канонического права — один из основных правовых документов Католической Церкви — впервые издан в переводе с латинского на белорусский язык. Торжественная презентация книги состоялась в Национальной библиотеке Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил на презентации апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич, белорусский перевод опубликован с оригинальной латинской версией и включает в себя все поправки, которые католический костел внес в последние годы, особенно за время нынешнего понтификата папы Франциска.

Монс. Йозич подчеркнул, что благодаря изданию Кодекса канонического права на белорусском языке духовенство получит доступ к каноническому законодательству на языке родной страны.

Он выразил надежду, что издание Кодекса канонического права на белорусском языке облегчит изучение Библии и законодательства костела, а также «станет доказательством стремления католического костела включаться в реальность, в которой он живет, обогащая ее христианским духом для благополучия белорусского народа».

Уполномоченный по делам религий и национальностей РБ Александр Румак считает издание Кодекса канонического права значимым событием не только для католиков, но и для всей страны.

«На протяжении столетий Римско-Католическая Церковь остается неотъемлемой частью истории белорусского народа. Через доступные и понятные образы она стремилась донести до людей вечные ценности добра, милосердия, сострадания и любви к ближнему, содействовала развитию лучших традиций образования и искусства, — сказал Александр Румак. — Сегодня она является важным социальным институтом в нашей стране и пользуется большим авторитетом в обществе, активно помогает людям, содействует в обретении ими духовных и моральных ценностей, осуществляет большую благотворительную и социальную деятельность, проводит работу по сохранению историко-культурного наследия белорусского народа».

Александр Румак отметил, что сейчас в мире действуют многие христианские церкви, которые различаются не только географическим расположением, временем возникновения, догматическими канонами, но и языком проведения служб. «Многовековая традиция Католической Церкви в использовании латинского языка как языка общения для всех католиков, позволяла им быть услышанными и понятными в любом уголке мира и в любом католическом храме. Однако ХХ век принес мировому сообществу множество достижений и изменений во всех сферах жизни. Католическая Церковь также не осталась в стороне от изменений и обновления. В середине прошлого столетия ею было принято эпохальное решение, которое позволило ей быть более понятной своим многомиллионным верующим — использование национальных языков при проведении богослужений. Реализация этого действительно знакового события продолжается и в наши дни, сопровождаясь в том числе и переводом богослужебной литературы», — сказал он.

Уполномоченный по делам религий и национальностей убежден, что белорусская Церковь должна использовать белорусский язык. В этом смысле издание Кодекса канонического права будет содействовать еще более широкому использованию белорусского языка в повседневной жизни Церкви, сохранению самобытной культуры Беларуси, пробуждению веры и патриотизма.

Значимым событием как для белорусско-ватиканских отношений, так и для Поместной Католической Церкви и страны в целом назвал презентацию кодекса министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник. Его обращение зачитал на мероприятии замглавы МИД Юрий Амбразевич.

В МИД республики также указали на значимость проведения презентации кодекса в этом году и в этом месте. Ведь в 2022-м отмечается 30-летие установления дипотношений Белоруссии и Святого Престола, исполняется 100 лет со дня основания Национальной библиотеки, 500 лет публикации первого печатного молитвенника для мирян на белорусском языке — Малой подорожной книжицы Франциска Скорины и 1030-летие первой христианской епархии на белорусской земле. Кроме того, ровно 500 лет тому назад уроженец Беларуси Николай Гусовский написал для Папы Римского Льва Х поэму «Песня про зубра» именно на латинском языке.