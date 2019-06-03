Китайское искусство из Ватиканских музеев представлено на выставке в Пекине

«Красота нас объединяет. Китайское искусство из Ватиканских музеев» — так называется выставка, которая проходит с 28 мая по 14 июля 2019 года в Пекине.

На выставке представлены 76 экспонатов из китайской коллекции Ватиканских Музеев, среди которых — произведения народного, буддистского и католического искусства, сообщает Седмица.ру со ссылкой на Пресс-службу Ватикана.

Выставка размещена в крупнейшем в мире дворцовом комплексе «Запретный город», где проживали китайские императоры с XV до начала XX века.

Вниманию посетителей предлагается целый ряд работ китайских художников, свидетельствующих о встрече христианства с художественными традициями Китая. Вместе с этими работами на выставке представлены два оригинальных шедевра из Ватиканской пинакотеки: «Отдых на пути в Египет» (1570 — 1573) кисти Федерико Бароччи и «Адам и Ева в земном раю» (конец 18 века) Венчеслао Петера.

Священник Паоло Николини, куратор выставки с ватиканской стороны, указывает на то, что она является важным шагом на пути «дипломатии искусства», «принимая во внимание тот факт, что ее проводят два важнейших музея государств, следующих к углублению взаимных отношений».

О выставке как важнейшем событии в культурной жизни Китая, в частности, информирует ежедневная газета «Global Time», официальный орган Китайской коммунистической партии.