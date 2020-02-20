Китай: 98-летний католический епископ – среди излечившихся от коронавируса

98-летний католический епископ города Наньян Иосиф Жу Баою – среди китайцев, выздоровевших после заражения коронавирусом. Пневмония Covid-19 была диагностирована у епископа 3 февраля. Уже 12 февраля тесты на коронавирус дали отрицательный результат, а 14 февраля врачи центральной больницы Наньяна объявили прелата полностью здоровым. Благодаря этому 98-летний епископ Жу стал знаменитостью в Китае – газета «Жэньминь жибао» выпустила статью и сняла видеосюжет о его выздоровлении. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на AsiaNews.

«Новость об исцелении монсеньера Жу Баою от коронавируса принесла мне огромную радость», – рассказал агентству AsiaNews сотрудник Папского института заграничных миссий (PIME) Серджо Тикоцци, который знаком с иерархом уже не одно десятилетие. По словам миссионера, в последний раз он видел епископа Жу два года назад – тот жил в епархиальном монастыре под уходом монахинь и ездил в кресле-каталке. Впервые Тикоцци встретился с Преосвященным Жу в 1990-у годы, когда тот был еще простым священником. «Я восхитился его физической формой, когда увидел, как он ездит навещать своих прихожан на велосипеде, несмотря на все страдания, которые ему пришлось пережить в тюрьмах и трудовых лагерях», – говорит Тикоцци. Предшественник епископа Жу на кафедре Наньяна, архиепископ Иосиф Цзинь Дечень передал с Тикоцци письмо в Ватикан с просьбой назначить Жу викарием епархии, и в марте 1995 он был хиротонисан во епископа.

В епархии Наньяна сегодня около 20 000 верующих, 20 священников и несколько сотен монахинь. С точки зрения официального Китая, Преосвященный Жу официально остается епископом Наньяна, несмотря на то, что престарелый иерарх уже не может исполнять свои обязанности. Назначение епископа-коадъютора Петра Цзиня Лугана Пекин признал лишь год назад. Святой Престол считает епископа Цзиня ординарием епархии, а Преосвященного Жу – епископом на покое.