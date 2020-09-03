Кемеровскому Свидетелю Иеговы с инвалидностью дали четыре года колонии

Суд приговорил к четырем годам колонии двух Свидетелей Иеговы в Кузбассе за участие в деятельности экстремистской организации. У одного из верующих — вторая группа инвалидности, сообщает Тайга.инфо.

Городской Березовский суд вынес приговор Свидетелям Иеговы (организация запрещена в России) из Кемеровской области Владимиру Левчуку и инвалиду второй группы Сергею Бритвину. Их приговорили к четырем годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации), сообщили Тайге.инфо в Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы.

«Они уже провели по 520 дней в СИЗО и по 250 дней под домашним арестом. У обоих верующих есть семьи. На момент ареста 48-летнего Вадима Левчука его сын был еще несовершеннолетним. До уголовного преследования оба работали на горнодобывающих предприятиях. Левчук трудился на шахте, а Бритвин водил большегрузный автомобиль, — отметили в организации. — Их жизнь круто поменялась в июле 2018 года, когда в городе прошла волна обысков у верующих. Во время штурма квартиры одна из женщин получила телесное повреждение осколками стекол, выбитых силовиками. Спустя два дня Центральный райсуд Кемерово заключил Бритвина и Левчука под стражу».

Левчук и Бритвин, по данным Свидетелей Иеговы, подозреваются в организации деятельности экстремистской организации потому, что «участвовали в богослужениях».

Еще один верующий из Кемеровской области Хасан Когут ранее заявил о давлении во время предварительного следствия. На слушании в Березовском горсуде он попросил признать протоколы допросов недопустимыми доказательствами, а также рассказал, что его допрашивали по делу Левчука и Бритвина без адвоката.

Уголовное преследование Свидетелей Иеговы в России началось после того, как 20 апреля 2017 года Верховный суд признал «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» и все его региональные отделения экстремистскими и ликвидировал их. Решение устояло в апелляции. Позже была запрещена Библия в переводе Свидетелей.