Казахстанское путешествие Папы — в объективе студии «Кана» (День второй)

Работа фотокорреспондентов на крупных мероприятиях во время Апостольских визитов Папы Римского всегда четко регламентирована и ограничена — как соображениями безопасности, так и благоразумием. «Обычно на таких мероприятиях трудятся медиа-монстры», — как заметили недавно наши коллеги из пресс-службы Московской архиепархии.

Одним из таких «монстров» во время 38-го Международного паломничества Святейшего Отца в Республику Казахстан, состоявшегося с 13 по 15 сентября, была студия «Кана» Сибирского Католического Телевидения, которая осуществляет свою деятельность для католиков России, Казахстана и других государств, входивших ранее в состав Советского Союза.

Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей некоторые сюжеты, моменты и лица, которые попали в объектив фотокорреспондента ТВ «Кана» во время этого визита Папы Франциска.

ДЕНЬ ВТОРОЙ — Святая Месса на территории выставочного комплекса EXPO-2017, г. Нур-Султан, 14 сентября 2022 года: