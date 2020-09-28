Католикос всех армян прервал визит в Ватикан из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Католикос всех армян Гарегин II прервал свой визит в Ватикан из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе и возвращается на родину. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.

«Католикос, который находится в Италии и должен был провести встречу с Папой Римским в Ватикане, прерывает свой визит и немедленно возвращается на родину», — отмечается в сообщении.

В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт. Со своей стороны в Минобороны Азербайджана заявили, что азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию.

Конфликт между Баку и Ереваном начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в которой председательствуют Россия, США и Франция.



Источник: ТАСС