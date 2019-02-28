Католики в Греции открыли первую семейную консультацию

В Греции основана первая христианская семейная консультация: инициатором выступил апостольский администратор для католиков-армян монсеньор Овсеп Безазян (Иосиф Базузу), — сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Консультация уже начала свою работу; в настоящее время в ней получают систематическую помощь четыре семьи. Создание структуры стало возможным благодаря греческому и итальянскому отделениям «Каритас», Афинской архиепархии, Итальянской епископской конференции и Католического университета Брешии.

Согласно статистике, единственным источником дохода половины греческих семей является пенсия одного из ее членов, а в каждой третьей семье есть хотя бы один безработный. Более 30 процентов семей не в состоянии уплатить налоги, ипотеку и счета за коммунальные услуги. Наблюдается такое явление, как рост разводов не по причине внутренних конфликтов, а с целью сократить отчисления с зарплаты. Госбюджет урезал также пособия для инвалидов. Ситуация усугубляется постоянным прибытием мигрантов, ежедневно принимаемых в афинском отделении «Каритас» Армянского католического экзархата. Но если раньше беженцы были единственными, кто получал здесь помощь, сегодня в «Каритас» обращается всё больше местных жителей.

Христианская семейная консультация – абсолютное новшество для Греции. Католические ординарии надеются, что это будет также поле экуменического сотрудничества, прежде всего с Элладской Православной Церковью. Именно душепопечение о семье Папа Франциск назвал актуальным пространством для сотрудничества католиков и православных в Греции, принимая на частной аудиенции в Ватикане миссионерское общество «Апостолики диакония», более пятнадцати лет сотрудничающее с Папским Советом по содействию христианскому единству. Наши Церкви – сказал Папа Франциск – призваны «помочь семьям вновь открыть, что брак – это дар, а хранить любовь – это прекрасно, и она обновляется день за днем в терпеливом и искреннем общении и в кроткой силе молитвы». «Мы призваны, — подчеркнул Святейший Отец, — быть ближе и к тем, у кого семейная жизнь не реализуется согласно полноте евангельского идеала и не проходит в мире и радости. Вместе же, уважая духовные традиции друг друга, мы можем активно сотрудничать и продвигать в различных контекстах, как национальных, так и международных, дела и идеи, которые касаются семьи и семейных ценностей».