Католики Турции: «Двери нашей Церкви открыты для всех»

Словенский францисканец и архиепископ Измира Мартин Кметек рассказал Папскому фонду «Помощь Церкви в нужде» о положении христиан в Турции, где перед Первой мировой войной 30 процентов населения составляли христиане, сегодня же их осталось не более 0,2 процента. Передает русская служба Vatican News.

Монсеньор Кметек прежде нес священническое служение в Ливане, а в Турции он живет с 2001 года. В в 2020 году Папа Франциск назначил его архиепископом Измира, архиепархии площадью около 100 тысяч километров: на восток она простирается до Коньи, расположенной в 550 км от Измира, а на юг – на 450 км до Антальи.

В настоящее время, рассказал архиепископ Кметек, в архиепархии Измира проживает около 5000 тысяч католиков, не считая мигрантов и беженцев. На вопрос о свободе провозглашения собственной веры прелат ответил: «Как францисканец, я считаю основной ценностью свидетельство жизни, братскую жизнь».

«Мы хотели бы быть активной и живой Церковью, — поясняет монсеньор Кметек. – Наша миссия – это миссия Церкви с открытыми дверями. Поэтому все наши храмы открыты для посетителей в определенное время. Здесь проходят иногда службы, и кто-то всегда находится в храме, чтобы встречать посетителей и отвечать на их возможные вопросы. Это путь евангелизации, который мы выбрали в нынешнем контексте».

Прежде Турция была светским государством. Сегодня же она переживает возрождение ислама. Однако, отмечает архиепископ, «нельзя сказать, что христиане снова подвергаются дискриминации», хотя и имели место неприятные инциденты в отношениях с властями и государственными учреждениями, ведь Католическая Церковь не признана в качестве правового субъекта. Тем не менее здесь ведется «диалог жизни», и примером тому является «Каритас». Эта благотворительная католическая организация – часть Церкви, часть архиепархии, и в ней находят помощь и поддержку и христиане, и мусульмане, равно как и любой беззащитный и нуждающийся человек. Архиепископ рассказал также об участии католиков в «Днях братства», о встречах с местными имамами. Мэр Измира получил от католиков в подарок турецкий перевод энциклики Fratelli tutti; на турецкий была также переведена энциклика Папы Франциска Laudato si’.

Что касается экуменического диалога, то в целом отношения с другими христианскими конфессиями позитивные: архиепископ упомянул о православных и англиканцах, с которыми в Измире католики разделяют основные христианские праздники. Недавно армянские священники служили Божественную литургию в католическом храме Святого Поликарпа, поскольку у них нет своего храма в Измире. С Армянской Апостольской Церковью у поместных католиков есть общий проект – они хотят открыть небольшой книжный магазин Библейского общества. «Это многообещающие знаки экуменического диалога», — считает прелат.

Особое внимание в своей пастырской работе католики уделяют туристам, выбирающим Турцию для ознакомительных поездок. Для христиан, приезжающих в страну, очень важно посетить местные исторические святыни, связанные с самими истоками нашей веры. Например, на территории сегодняшней Турции проходили первые вселенские соборы, придавшие форму католической вере: «Европейская миссия происходит именно отсюда», — подчеркнул архиепископ Кметек.