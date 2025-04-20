Католики Сибири встретили Христа Воскресшего: Навечерие Пасхи-2025 в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Поздним вечером 19 апреля, празднуя со всей Вселенской Церковью победу Воскресшего Христа над грехом и смертью, Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Новосибирска торжественную Мессу Навечерия Пасхи. Преосвященному Владыке сослужили о. Кшиштоф Корольчук SJ и священник Георгий Мецлер. В торжественном богослужении также приняли участие студенты Санкт-Петербургской католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» Кирилл Зимин и Максим Григорьев.

Кульминация Священного Пасхального Триденствия – богослужение Святой Ночи Воскресения Христова, открывающее собой пятидесятидневный период Пасхального времени. Весь этот период, по древней традиции, воспринимается как один единый день – день Светлого Христова Воскресения.

Еще вчера мы вспоминали искупительную Смерть Иисуса на Кресте, а этой ночью скорбные мотивы сменились бурлящей радостью триумфа. Вновь звучит песнопение «Слава в вышних Богу», которое мы не слышали на протяжении всего Великого Поста, вновь играет орган в сопровождении других музыкальных инструментов, вновь громко бьют колокола и раздается громогласное ‘Аллилуйя’!

Богослужение Святой Ночи традиционно начинается обрядом благословения нового огня на церковном дворе, от которого возжигается Пасхальная свеча – символ Света, принесенного в мир Христом, свидетельствовавшим о Себе: «Я – свет миру». От этой большой Свечи зажигают свои свечи верные, делясь огоньком друг с другом в знак своего желания принять истину Христову и возвестить ее другим людям.

Сразу по вхождении со двора во храм следует Гимн Возвещения Пасхи (Exsultet), воспевающий милосердие Бога и воздающий хвалу Христу, побеждающему мрак мира сего.

Обильная трапеза Слова Божия, предлагаемая верным на Мессе Святой Ночи, посвящена главным вехам приводящей ко Христу Истории Спасения: сотворению мира, подготовке явления Спасителя через историю Авраама, народа Израиля и его пророков, обетованию грядущей победы над грехом и смертью… Евангельское чтение о Воскресении Христа, об обнаружении пустого гроба подводит черту всей череде осуществляющихся по Божию замыслу событий.

В ходе богослужения было совершено таинство Святого Крещения, пополнив приходскую общину Кафедрального собора Преображения Господня ещё на двух человек: Альберта и Максима.

В эту Пасхальную Ночь о своем Крещении вспомнили также все присутствовавшие на Литургии верные: они обновили свои крещальные обеты и исповедали свою веру, а Правящий Архиерей в напоминание о принятом ими ранее таинстве окропил их освященной по специальному пасхальному обряду водой.

Окончание Святой Мессы было ознаменовано обрядом, совершаемым один-единственный раз в году – освящением пищи к праздничному столу: крашеных яиц, куличей, мясных изделий.



Основные моменты нынешнего Пасхального богослужения — в большом фоторепортаже от Елены Симаковой и Максима Ретивых: