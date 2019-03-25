Католики отметили день памяти пострадавших от насилия пастырей

В Католической Церкви в годовщину убийства причисленного недавно к лику святых архиепископа Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро, имевшего место 24 марта 1980 г., отмечается День памяти миссионеров-мучеников и вообще всех пастырей, пострадавших от насилия. Об этом напомнил в своем слове после прочтения полуденной молитвы «Ангел Господень» Папа Франциск.

Святейший Отец отметил, что за прошедший год жертвами насилия в той или иной форме стали многие епископы, священники, монашествующие и участвующие в пастырских программах миряне, а 40 из них при этом расстались с жизнью. Это в два раза больше, чем годом ранее. «Помнить об этой современной Голгофе для наших братьев и сестер, гонимых и убитых за веру в Иисуса Христа, есть благодарная обязанность всей Церкви. Их пример также побуждает нас бесстрашно свидетельствовать о своей вере и уповании на Господа, Который Своей любовью, явленной на Кресте, раз и навсегда одержал победу над ненавистью и насилием», — сказал Папа Франциск.

По материалам Vatican News