Католики Кемерова помянули жертв пожара ТЦ «Зимняя вишня» в годовщину их трагической гибели

В воскресенье 24 марта 2019 года, в канун годовщины страшной трагедии, разыгравшейся в Торговом центре «Зимняя вишня», в католическом храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии города Кемерово была отслужена Святая Месса по невинно погибшим жертвам того пожара, а также за их родных и близких. Напомним, что в катастрофе годичной давности погибло 60 человек, из которых 37 — дети, включая трех юных прихожан кемеровской католической общины.

Святой Мессе, как обычно, предшествовало богослужение Крестного пути, которое на этот раз было подготовлено детьми. На каждое стояние был припасен некий специальный атрибут, связанный со спасительными страданиями Иисуса Христа и помогающий глубже осознать Его великую любовь к людям и безмерное сочувствие им. Притом в этом Крестном пути было не 14, а 15 стояний. Последнее стояние было посвящено Воскресению Иисуса, дабы утвердить сердца верных в надежде, что смерть и трагедия — это еще не последнее слово. «Ты воскрес, Иисус, — молились дети,- чтобы показать нам Свою славу, чтобы убедить нас, что смерть не имеет власти над Тобой!» …И возложили всё, что у них было к алтарю…

Крестный путь завершился у иконы святого Герарда Майеллы (в этот день, 24 марта, как раз заканчивалась обращенная к нему Новенна). Лик Святого обрамляли изображения ангелочков, трое из которых — погибшие год назад в «Зимней вишне» маленькие католики: Майя, Ксения и Валерия.

Вечный покой даруй усопшим, Господи, и Свет Вечный да светит им, да покоятся в мире! Аминь!



Источник: Сайт «Римско-Католическая Церковь на севере Кузбасса»