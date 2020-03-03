Католики Казахстана объединились в молитве за Церковь

В 1995 году епископ Ян Павел Ленга вверил Казахстан и страны Средней Азии опеке Пресвятой Девы Марии Царицы мира. В этом году отмечается 25-я годовщина этого события.

27 февраля Католическая Церковь в Казахстане начала подготовку к празднованию юбилея. Суть подготовки заключается в том, что верующие, проживающие в различных точках Казахстана и других стран, объединяются в молитве – каждый день за один отдельный приход Казахстана и за католические общины стран Средней Азии. Центром молитвы является святилище Девы Марии Царицы мира в поселке Озёрное. Именно там каждый день служится Святая Месса за один конкретный приход, читается молитва Розария и совершается индивидуальное поклонение перед Пресвятыми Дарами в алтаре «Звезда Казахстана». К этим богослужениям духовно присоединяются озёрновские кармелитки, многие пожилые и болеющие прихожане, молясь на дому.

К молитве – в любой её форме – приглашены все, кто чувствует свою связь с народом и Церковью Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук» созданы специальные сообщества Молитвенного марафона, где можно получить всю необходимую информацию о его проведении, в том числе график молитв и приходов, за которые молятся, а также узнать новости о подготовке к юбилею.

По мнению настоятеля прихода в Озерном священника Войцеха Матушевского, такая форма молитвенной подготовки к юбилею совпадает со словами из Книги Деяний Святых Апостолов, где о рождающейся Церкви сказано: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с Мариею, Матерью Иисуса» (Деян 1,14). Отец Войцех с уверенностью добавил, что, следуя путем молитвы, озёрновское святилище может самым лучшим образом исполнить свою роль, содействуя возрождению и развитию Католической Церкви в Казахстане и странах Средней Азии.

Источник: Vatican News