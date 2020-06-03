Католикам в Литве вновь разрешили принимать Святое Причастие

Католическая Церковь Литвы с 1 июня вернулась к обычному порядку богослужений и причащения, однако верующих просят соблюдать правила безопасности, пишет Благовест-инфо со ссылкой на Sputnik и пресс-службу Конференции католических епископов Литвы. Верующим с симптомами, типичными для простудных заболеваний, рекомендуют продолжать молиться дома.

Епископы сообщили, что в церквях должно соблюдаться безопасное расстояние между людьми. Во время похорон приходские священники могут разрешить принести гроб в церковь — в том случае, если соблюдается безопасная дистанция. Также епископы призвали приходских священников, администраторов, катехизаторов обеспечить завершение программ подготовки к Первому Причастию и Миропомазанию. После завершения подготовительной программы Первое Причастие может быть дано с 1 июня, а таинство Миропомазания для небольшой группы верующих возобновится с 16 июня. По просьбе родителей таинства Причастия и таинство Миропомазания для их детей могут быть отложены на более поздний срок. Кроме того, религиозные шествия должны проводиться с учетом всех ограничений, наложенных властями.

В Литве число случаев коронавируса превысило 1670. При этом 70 пациентов скончались. Режим карантина, по последним данным, действует до 16 июня, но некоторые ограничения снимают уже сейчас.