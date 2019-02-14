Католическое духовенство на Филиппинах высказалось против переименования страны

Служители филиппинской католической церкви не поддержали предложение президента Родриго Дутерте о переименовании Филиппин в Республику Махарлика». Как рассказывает газета Manila Bulletin, отказ вызван тем, что нынешнее название государства напрямую связано с христианской верой.

«Для истории нашей страны огромную роль сыграл приход христианства в 1521 году, когда путешественник Фернан Магеллан первым установил крест на берегах Филиппин. Благодаря этому архипелаг перешел под защиту испанского короля Филиппа и владыки Иисуса Христа» — объяснил епископ провинции Сорсогон Артуро Бастес. Он также добавил, что именно по воле короля Филиппа группа разрозненных островов превратилась в единую нацию. Поэтому епископ назвал идею Дутерте неуместной в контексте приближающейся 500-й годовщины крещения Филиппин.

Другой высокопоставленный служитель церкви, ауксилиарий Манилы Бродерик Пабило отметил, что даже не считает нужным комментировать слова президента Филиппин. «В стране и так хватает более важных проблем, на которые стоит обратить внимание» — пояснил Пабило.

Ранее президент Дутерте раскритиковал название своей страны, заявив, что оно было придумано Магелланом лишь потому, что король Филипп оплатил его плавание. Он также выразил намеренье заменить его на топоним «Махарлика», который имеет малайские корни.



Источник: ТАСС