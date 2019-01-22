Католический и православный хоры исполнили в Риме ораторию, посвященную Андрею Рублеву

Хор римской епархии и московский Синодальный хор РПЦ в сопровождении итальянского симфонического оркестра Fideles et Amati исполнили ораторию, посвященную православному святому — иконописцу Андрею Рублеву. Концерт, приуроченный к Неделе молитв о единстве христиан, состоялся в воскресенье вечером в кафедральном папском соборе Святого Иоанна в Латеране, передает корреспондент ТАСС.

Автором оратории «Смотрение» выступил Марко Фризина, сочинивший более 30 музыкальных дорожек к религиозным и стоическим фильмам. Он рассказал, что его вдохновила легенда о Рублеве. По сюжету, художник подвергается искушению в виде сомнений по поводу необходимости своего творчества, воспевающего божью красоту, которой на земле противостоит жестокость и безобразие.

Идея совместного исполнения возникла еще полтора года назад. Оратория была написана для двух хоров, одним из которых должен был быть русский. При содействии посольства России в Ватикане и лично посла Александра Авдеева возникло сотрудничество с Синодальным хором, который уже неоднократно выступал в Ватикане, в том числе в Сикстинской капелле. Как отметил Авдеев, впервые в истории католическая церковь чествует святого, канонизированного Русской Православной Церковью.

«Сегодняшнее событие означает не только отличные отношения между церквями и государствами [Россией и Ватиканом], но, слушая вместе это произведение, приходит истинное ощущение единства», — сказал дипломат.

В базилике, считающейся первой христианской в Риме, заложенной императором Константином Великим (272-337), собралась многочисленная публика. Специально к событию из России был доставлен список иконы Богоматери Тихвинской. Поддержку мероприятию оказало правительство Москвы.

Неделя молитв о единстве христиан — ежегодная инициатива, проведением которой занимается Папский совет по содействию христианскому единству при поддержке Всемирного совета церквей. В субботу её открыл Папа Римский Франциск.