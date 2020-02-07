Католический епископат США обеспокоен планом Трампа по Ближнему Востоку

Католический епископат США обеспокоен планом Трампа по Ближнему Востоку

Февраль 07, 2020

Епископов США не убедил план Дональда Трампа (Peace to prosperity) по урегулированию израильско-палестинского конфликта: об этом иерархи заявили в специальном послании на имя госсекретаря Майкла Помпео. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По мнению католического епископата, израильтяне и палестинцы – «единственные, кто может урегулировать свои разногласия и договориться о выходе из хронического тупика». Американские епископы подтверждают позицию Святейшего Престола по вопросу поддержки мирных решений для двух государств, а также права Израиля «жить в мире и безопасности в пределах границ, признанных международным сообществом», наряду с правом палестинского народа, «законные чаяния которого должны признаваться, уважаться и осуществляться».

Важнейшим условием для плодотворного диалога, подчеркивается в документе, «является признание и поддержка каждым из двух государств легитимности другого», и для достижения соглашения требуются конкретные шаги в направлении сотрудничества. Поэтому задача США и всех других вовлечённых сторон должна заключаться в поддержке этого процесса, осуществляемого двумя главными его участниками. По словам авторов документа, все эти условия не входят в план Трампа. Для стабильного и прочного мира в регионе необходимо, чтобы взаимные упрёки и обиды уступили место инициативам по созданию атмосферы взаимного доверия.

Католические иерархи также подчёркивают, что «лидеры обоих народов должны гарантировать право на исповедание своей веры как для местных христиан, так и для паломников, которые должны иметь свободный доступ к святым местам».

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