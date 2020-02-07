Католический епископат США обеспокоен планом Трампа по Ближнему Востоку

Епископов США не убедил план Дональда Трампа (Peace to prosperity) по урегулированию израильско-палестинского конфликта: об этом иерархи заявили в специальном послании на имя госсекретаря Майкла Помпео. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По мнению католического епископата, израильтяне и палестинцы – «единственные, кто может урегулировать свои разногласия и договориться о выходе из хронического тупика». Американские епископы подтверждают позицию Святейшего Престола по вопросу поддержки мирных решений для двух государств, а также права Израиля «жить в мире и безопасности в пределах границ, признанных международным сообществом», наряду с правом палестинского народа, «законные чаяния которого должны признаваться, уважаться и осуществляться».

Важнейшим условием для плодотворного диалога, подчеркивается в документе, «является признание и поддержка каждым из двух государств легитимности другого», и для достижения соглашения требуются конкретные шаги в направлении сотрудничества. Поэтому задача США и всех других вовлечённых сторон должна заключаться в поддержке этого процесса, осуществляемого двумя главными его участниками. По словам авторов документа, все эти условия не входят в план Трампа. Для стабильного и прочного мира в регионе необходимо, чтобы взаимные упрёки и обиды уступили место инициативам по созданию атмосферы взаимного доверия.

Католические иерархи также подчёркивают, что «лидеры обоих народов должны гарантировать право на исповедание своей веры как для местных христиан, так и для паломников, которые должны иметь свободный доступ к святым местам».