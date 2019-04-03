Католические епископы Техаса приветствовали перенос казни преступника, к которому не пустили капеллана-буддиста

Католические епископы Техаса приветствовали решение Верховного суда США, постановившего отложить казнь буддиста, которому не разрешили уйти из жизни в присутствии буддийского капеллана. «Наша страна основана на праве каждого человека практиковать свою веру – будь то в тюрьме или в церкви, – говорится в заявлении 32-х епископов Техаса. – Пусть г-н Мёрфи обретет мир и мудрый совет в своих поисках чистоты и истины». Сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Казнь Патрика Мёрфи была назначена на 28 марта. За месяц до этого осужденный попросил, чтобы вместе с ним в камере казни находился представитель буддийского духовенства, однако ему отказали, сославшись на то, что в штате тюрьмы нет капелланов-буддистов, а есть только христиане и мусульмане. Семеро из девяти членов Верховного суда пришли к выводу, что права Мёрфи нарушены и, вследствие этого, казнь следует отложить. При этом судья Бретт Каванаф высказал мнение, что капелланов вообще не следует пускать в камеру казни, ограничив их присутствие комнатой для наблюдателей. В любом случае, заявил Каванаф, допуская к смертникам христианских и мусульманских капелланов и отказывая буддистам, власти Техаса осуществляют дискриминацию по религиозному признаку.

Патрик Мёрфи был приговорен к смерти за участие в ограблении, в ходе которого был убит полицейский. Мёрфи и шестеро других преступников – они стали известны как «Техасская семерка» – в декабре 2000 года совершили побег из тюрьмы. В рождественский сочельник они предприняли попытку ограбления магазина в Ирвинге, Техас. Во время грабежа Мёрфи оставался в машине и, отслеживая переговоры полицейских, предупредил своих подельников о приближении стражей порядка. Затем он покинул свой «пост». Полицейский Обри Хокинс, прибывший на место преступления, был убит 11-ю выстрелами, которые произвели сообщники Мёрфи – сам Патрик в убийстве не участвовал и узнал о нем позже. Однако по законам штата Техас соучастие в преступлении, в ходе которого произошло убийство, влечет смертную казнь для всех преступников.

Шестеро из «Семерки» был арестованы чрез месяц после преступления в штате Колорадо, еще один – покончил с собой. Все арестованные были приговорены к смерти. В отношении четверых к настоящему моменту приговор уже приведен в исполнение.